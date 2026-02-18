Acţiunea a avut loc într-un dosar în care sunt efectuate cercetări pentru constituire a unui grup infracţional organizat, camătă şi şantaj.

Potrivit unor surse judiciare, este vorba de o grupare de cămătari, condusă de interlopul Florin Ghinea zis Ghenosu.

În acest caz, au fost puse în executare şase mandate de aducere pe numele unor suspecţi.

Conform unui comunicat al DIICOT, începând cu anul 2023, suspecţii au oferit împrumuturi de bani cu dobândă unor persoane vătămate, desfăşurând această activitate în afara cadrului legal.

Ulterior, la expirarea termenelor de scadenţă, profitând de starea de vulnerabilitate a persoanelor împrumutate, generate de imposibilitatea plăţii sumelor de bani, care ajungeau şi la sute de mii de euro, membrii reţelei au exercitat presiuni psihice, ameninţări cu acte de violenţă şi chiar cu moartea asupra victimelor şi familiei acestora.

„Urmare a presiunilor exercitate de către suspecţi, victimele au cedat mai multe terenuri, operaţiuni efectuate în baza unor acte notariale, însă aceştia au continuat ameninţările în scopul transferării şi a altor imobile. Prejudiciul este evaluat la peste 500.000 euro, bani pe care persoanele vătămate le-au plătit cu titlu de dobândă", precizează DIICOT.

Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT - Structura Centrală.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.