Călin Georgescu, la Judecătoria Sector 1. Instanța decide azi asupra controlului judiciar în dosarul de propagandă legionară

Concret, instanţa trebuie să decidă marţi dacă îi prelungeşte lui Georgescu măsura controlului judiciar cu încă 60 de zile. Tot marţi, un magistrat de cameră preliminară ar putea pronunţa o decizie cu privire la mai multe excepţii ridicate de avocaţii lui Georgescu, prin care se solicită retrimiterea dosarului la Parchet.

"Ca orice cetăţean al României care se confruntă cu un abuz evident, nu am şi nu voi avea decât o singură apărare - legea. Nădăjduiesc că se va face nu doar aplicarea ei, ci un act de justiţie", a declarat Georgescu la ieşirea din sediul instanţei.

Nu a răspuns jurnaliștilor

El a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliştilor care doreau să afle ce părere are despre scorul obţinut de Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ca de fiecare dată, Georgescu a venit flancat de bodyguarzi şi a fost aşteptat de câteva zeci de susţinători.

Fostul candidat la prezidenţiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea, în public, a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

