Călin Georgescu, la Judecătoria Sector 1. Instanța decide azi asupra controlului judiciar în dosarul de propagandă legionară

09-12-2025 | 10:15
Calin Georgescu
Călin Georgescu s-a prezentat marți în fața Judecătoriei Sector 1, în dosarul privind acuzațiile de propagandă legionară.

Aura Trif

Concret, instanţa trebuie să decidă marţi dacă îi prelungeşte lui Georgescu măsura controlului judiciar cu încă 60 de zile. Tot marţi, un magistrat de cameră preliminară ar putea pronunţa o decizie cu privire la mai multe excepţii ridicate de avocaţii lui Georgescu, prin care se solicită retrimiterea dosarului la Parchet.

"Ca orice cetăţean al României care se confruntă cu un abuz evident, nu am şi nu voi avea decât o singură apărare - legea. Nădăjduiesc că se va face nu doar aplicarea ei, ci un act de justiţie", a declarat Georgescu la ieşirea din sediul instanţei.

Nu a răspuns jurnaliștilor

El a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliştilor care doreau să afle ce părere are despre scorul obţinut de Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ca de fiecare dată, Georgescu a venit flancat de bodyguarzi şi a fost aşteptat de câteva zeci de susţinători.

Fostul candidat la prezidenţiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea, în public, a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Citește și
Adrian Băzăvan
Bărbatul care i-a transmis lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a făcut plângere că a fost agresat de susținătorii acestuia
Mărturii din Cartierul Primăverii. Viața elitelor comuniste, dezvăluită în cartea „Cartierul Interzis”, la târgul Gaudeamus

Sursa: Agerpres

Un susținător al lui Călin Georgescu trebuie să-i plătească 50.000 lei unui bărbat pe care l-a amenințat pe Facebook
Un susținător al lui Călin Georgescu trebuie să-i plătească 50.000 lei unui bărbat pe care l-a amenințat pe Facebook

Un bărbat din judeţul Maramureş, susţinător al lui Călin Georgescu, a fost dat în judecată şi este obligat de instanţă să plătească 50.000 de lei unui internaut pe care l-a jignit, înjurat şi ameninţat în comentarii pe Facebook.

Bărbatul care i-a transmis lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a făcut plângere că a fost agresat de susținătorii acestuia
Bărbatul care i-a transmis lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a făcut plângere că a fost agresat de susținătorii acestuia

Bărbatul care luni a mers la Alba Iulia cu mesajul „Marş la Moscova” adresat lui Călin Georgescu, a depus o plângere în care susține că a fost agresat de câţiva susţinători ai acestuia.

 

 

Incident când a ajuns Călin Georgescu la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a strigat „marș la Moscova”
Incident când a ajuns Călin Georgescu la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a strigat „marș la Moscova”

Un incident a avut loc, luni, la Alba Iulia, după ce fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a ajuns la Monumentul Unirii.

Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”

PNL și premierul Ilie Bolojan ies mai puternici din aceste alegeri, în vreme ce marele pierzător ar fi PSD, al cărui candidat s-a clasat pe locul 3.

„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026
„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

Salariile bugetarilor ar putea fi înghețate anul viitor, spun surse guvernamentale. Asta ar însemna ca lefurile a peste un milion de angajați de la stat să rămână pe loc din pricina crizei bugetare.

Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată
Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată

Două șosele importante din țară sunt amenințate de ploile din ultima perioadă. O alunecare de teren s-a produs pe drumul expres Craiova-Pitești, iar o alta pune în pericol DN1, în zona Comarnic.

