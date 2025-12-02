Bărbatul care i-a transmis lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a făcut plângere că a fost agresat de susținătorii acestuia

02-12-2025 | 12:00
Bărbatul care luni a mers la Alba Iulia cu mesajul „Marş la Moscova” adresat lui Călin Georgescu, a depus o plângere în care susține că a fost agresat de câţiva susţinători ai acestuia.

 

 

„La data de 1 Decembrie 2025, în jurul orei 10:00, poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia au fost sesizaţi de către un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din municipiul Ploieşti, cu privire la faptul că, în timp ce se afla pe strada Unirii, din municipiul Alba Iulia, ar fi fost îmbrâncit şi bruscat de mai multe persoane necunoscute”, au transmis, luni, autorităţile din judeţul Alba.

Potrivit acestora, a fost deschis un dosar penal care vizează comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, cercetările continuând pentru stabilirea stării de fapt.

Surse judiciare au confirmat pentru News.ro că reclamantul este bărbatul care a mers la Alba Iulia cu mesajul „Marş la Moscova”, adresat fostului candidat la alegerile prezidenţiale din decembrie 2024 Călin Georgescu.

Acesta se numeşte Adrian Băzăvan şi, potrivit sursei citate, este activist civic, a lucrat în Guvern şi la Comisia Europeană.

„Am fost bătut si lovit pentru că am îndrăznit să-mi exprim opinia, civilizat: Călin Georgescu este un securist, trădător de ţară. El manipulează oameni buni, prin minciuni gogonate. După ce îşi ia banii la plic, de 10 ani la Viena. Scopul? Să distrugă România. Marş la Moscova!”, a scris el pe reţelele de socializare, după incident.

Călin Georgescu a ajuns cu întârziere, luni, la Monumentul Unirii, unde anunţase pe pagina de socializare că se va întâlni cu simpatizanţii săi. El nu a făcut declaraţii, fiind flancat de mai mulţi bodyguarzi.

La un moment dat, un bărbat s-a apropiat de mulţime şi a strigat: ”Marş la Moscova!”.

El a fost bruscat de simpatizanţii lui Georgescu, aceştia acuzându-l că este instigator şi cerându-i să părăsească zona.

”Vă păcăleşte şi vă manipulează”, le-a spus el celor care îl aşteptau pe Călin Georgescu, care a susţinut un discurs.

Fostul candidat la prezidenţiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea, în public, a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Călin Georgescu a fost „autorul intelectual” al planului prin care Horațiu Potra, ajutat de zeci de mercenari, ar fi dorit să preia puterea, prin mijloace violente, susțin procurorii. Călin Georgescu a fost trimis în judecată și pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale. Procurorii îl acuză că la întâlnirea conspirativă de la ferma de cai din Ciolpani, ar fi pus la cale împreună cu Horațiu Potra o serie de violențe după anularea alegerilor de către CCR.

