„În această dimineaţă, am primit pe cale oficială încheierea motivată. Dosarul a fost înaintat astăzi (n.r. - luni) către Curtea de Apel Bucureşti, în vederea soluţionării contestaţiei formulate de procurori. Termenul stabilit este vineri, 23 octombrie 2026, ora 9:00. Până atunci, măsura arestării preventive rămâne în vigoare. Vă mulţumim pentru răbdare şi pentru că aşteptaţi informaţiile de la sursa oficială”, se arăta luni într-un anunţ postat pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu, notează Agerpres.

Pe 13 octombrie, judecătorul Vlad Andriescu de la Tribunalul Bucureşti i-a admis lui Georgescu o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu, însă decizia a fost atacată de DIICOT.

În esenţă, judecătorul a invocat „circumstanţele personale” favorabile ale lui Georgescu, şi anume că nu are antecedente penale, este integrat în societate, are un domiciliu stabil, este căsătorit, are doi copii minori, iar buna desfăşurare a procesului penal în perioada următoare nu va fi afectată prin plasarea lui în arest la domiciliu.

De asemenea, magistratul aprecia că Georgescu şi-a respectat obligaţiile cât timp s-a aflat sub control judiciar, iar după ce nu a mai avut această măsură şi a părăsit ţara, a revenit ulterior şi a dat curs chemărilor organelor judiciare.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv în cazul de înșelăciune

Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Conform actelor de la dosar, omului de afaceri Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Georgescu la prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.