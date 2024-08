O jucătoare de șah rusă și-a otrăvit cu mercur adversara. A fost filmată punând substanța pe o piesă. VIDEO

Amina Abakarova, de 43 de ani, a dat cu mercur pe o piesă de pe tablă, chiar înaintea partidei de săptămâna trecută, în Daghestan, sudul Rusiei, relatează The Independent.

Abakarova a fost suspendată temporar de la toate competițiile aflate sub autoritatea federației naționale, până la încheierea unei anchete penale.

Aceasta a fost filmată plimbându-se prin sala cu tablele de șah pregătite pentru un turneu și părând că atinge piesele de pe una dintre table, înainte de a se uita în jur și a pleca. Pentru că își studiase adversara, a otrăvit pionul regelui, știind ce deschidere urma să folosească. De altfel, e cel mai întâlnit procedeu când jucătorul începe cu piesele albe.

Chiar și o expunere minoră la mercur poate avea consecințe grave asupra sănătății.

Victima Umayganat Osmanova (30 de ani) a avut nevoie de asistență medicală după ce a reclamat amețeală și greață puternice în timpul meciului, dar a putut continua ulterior turneul. Se pare că rusoaica a vrut să se răzbune pe ea pentru că ar fi insultat-o vinerea trecută. Acum riscă până la 3 ani de închisoare, dar și o interdicție pe viață la competiții.

Russia: Chess player Amina Abakarova poisoned her rival Umayganat Osmanova with mercury at a chess tournament in occupied Dagestan.

