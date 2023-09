Simpla deținere a unui termometru cu mercur este infracțiune. Aventura absurdă a unui român care vrea să scape de așa ceva

Un bărbat din Suceava trece printr-o aventură absurdă pentru a scăpa de două termometre vechi cu mercur, metal extrem de toxic, scrie Monitorul de Suceava.

Omul a aflat că dacă se duce la poliție cu ele pentru a le preda s-ar alege automat cu dosar penal, pentru că simpla lor deținere este infracțiune.

Pe de altă parte, apelarea la o firmă autorizată din mediul privat l-ar costa 400 de lei și asta doar după ce o firmă s-ar deplasa la el de la câteva sute de kilometri, din județul Bacău.

„Prin anii 50, părinții mei au cumpărat un termometru de uz medical. Cu ceva ani în urmă, a fost scos din uz, deoarece partea din spate a termometrului era spartă. Exista riscul spargerii capilarei, cu consecința contaminării casei. Între timp, am mai avut un termometru rusesc, non medical, la o centrală termică, bun până să se spargă parțial. Am încercat, pe parcursul mai multor zile, să rezolv problema preluării gramelor de mercur otrăvitor. Am sunat în multiple locuri, dar fără succes. Problema s-a dovedit o nucă tare”, a spus suceveanul.

Conștient de pericolul reprezentat de mercur, a depozitat în exteriorul casei, într-o magazie bine ventilată, cele două termometre nefuncționale, închise în tuburi de carton pe care a scris „Atenție, mercur! Toxic”.

ISU a spus că nu intervine dacă nu există o amenințare

Apoi a căutat în Suceava o firmă care colectează deșeuri toxice. N-a găsit și a sunat la București, la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, unde o funcționară i-a spus că va căuta o soluție și va reveni. L-a căutat a doua zi, dar nu cu soluții, ci cu recomandări: să caute un operator de salubritate, să contacteze ISU sau administrația locală. Nici una dintre recomandări nu s-a dovedit viabilă.

A sunat la ISU: „Ofițerul de serviciu a spus că, dacă nu este o amenințare, ei nu au atribuții să intervină și că ei nu colectează materiale periculoase”; apoi la două farmacii, parte dintr-un lanț farmaceutic, din Iași și Suceava, de la care de asemenea răspunsul a fost negativ. În disperare de cauză, omul a apelat la presă.

Publicația suceveană a sunat la DSP, ISU și Prefectură, dar nu a primit soluții. La farmacii, există din 2023 o nouă lege referitoare la primirea și depozitarea substanțelor periculoase din domeniul medical, dar nu are încă norme de aplicare.

Poliția a transmis clar: ”Simpla deținere a unui termometru cu mercur este infracțiune”

Cel mai interesant răspuns a venit de la poliție. Șeful Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, comisarul-șef Gabriel Gheorghe Panțiru, a declarat că, din anul 2014, „simpla deținere a unui termometru cu mercur este infracțiune, conform art. 359 din Codul penal. Persoanelor depistate că dețin sau transportă mercur li se deschide dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere și trafic de produse sau substanțe toxice. Pentru această infracțiune pedeapsa prevăzută este închisoare de la 2 la 7 ani”.

Prin urmare, dacă suceveanul mergea cu cele două termometre la poliție, polițiștii ar fi deschis dosar penal pentru efectuarea cercetărilor asupra infracțiunii de deținere de substanțe periculoase. Mai mult decât atât, conform principiului că „poluatorul plătește”, omul ar fi fost obligat să achite costul neutralizării deșeului de substanță periculoasă.

Publicația a aflat apoi că singura firmă de salubritate autorizată pentru deșeuri periculoase din regiune este abia la Bacău. Societatea a informat că termometrele pot fi preluate oricând de la deținător, indiferent din ce localitate, contracost: 190 de lei/bucata, plus TVA.

Ca să scape de cele două termometre ar fi trebuit să plătească peste 400 de lei

Deci pentru a scăpa de cele două termometre, pe suceveanul nostru l-ar costa în jur de 400 de lei. „Sunt bani pe care în momentul ăsta nu-i am. Am un copil pe care îl întrețin în facultate. Când voi fi mai potent financiar voi suna la firma din Bacău și voi rezolva problema”, a afirmat bărbatul.

După două zile cu nenumărate telefoane, suceveanul a găsit o farmacie independentă, autorizată să preia deșeuri periculoase, care a acceptat să depoziteze în condiții de siguranță cele două termometre cu mercur, până când vor apărea normele de aplicare a legii referitoare la regimul deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial în ianuarie 2023.

Chiar dacă la acest moment nu este deloc simplu să scăpați de un termometru cu mercur, varianta de a-l arunca la gunoi este foarte proastă, în primul rând din cauza riscului major de contaminare a mediului, dar și a implicațiilor legale.

Menționăm că mercurul este un metal foarte toxic, care are tendința de acumulare în corp în decursul timpului. Acționează ca o neurotoxină, distrugând țesutul nervos și cel cerebral. În organism pătrunde prin piele, respirator - prin vaporii inspirați, sau digestiv, în momentul consumului unor alimentelor contaminate cu mercur. Substanța este foarte periculoasă deoarece trece cu ușurință din stare solidă în stare de vapori și se acumulează în organism.

