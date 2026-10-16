Bărbatul, cercetat acum de oamenii legii, este cunoscut în Iași, drept „cerșetorul cu mașină de lux”.

Anchetatorii spun că apelează de multe ori la mila trecătorilor din zona Mitropoliei. Individul se așează într-un scaun cu rotile și fredonează melodii religioase la microfon, în timp ce le cere diverse sume pelerinilor. Mai mult, refuză ajutoarele alimentare sau hainele și acceptă doar bani, spun autoritățile.

Cei peste 9.100 de lei au fost confiscați de Poliția Locală, iar bărbatul a fost amendat cu 1.000 de lei.