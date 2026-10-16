Corespondent PROTV: „Banii din buzunarele pelerinilor veniți de Sfânta Parascheva au hrănit o înșelăciune de proporții, în loc să ajungă la cei care au cu adevărat nevoie.

Bărbatul, cercetat acum de oamenii legii, este cunoscut în Iași drept „cerșetorul cu mașina de lux”. Potrivit polițiștilor locali, individul este din Huși, județul Vaslui, și ar deține mai multe autoturisme, printre care și unul de lux.

Anchetatorii spun că apelează, de multe ori, la mila trecătorilor din zona Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Individul de 59 de ani se așază într-un scaun cu rotile și fredonează melodii religioase la microfon, în timp ce le cere diverse sume pelerinilor. Mai mult, refuză ajutoarele alimentare sau hainele și acceptă doar bani, spun autoritățile. Acum, cei peste 9.100 de lei au fost confiscați de Poliția Locală, iar bărbatul a fost amendat cu 1.000 de lei pentru cerșetorie.”