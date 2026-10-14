Unii și-au pierdut însă răbdarea și au uitat de cele sfinte. De pildă, un bărbat a agresat un jandarm, așa că a fost încătușat chiar în fața Mitropoliei.

Scenele violente s-au petrecut chiar la intrarea în Mitropolie, unde doi bărbați au forțat gardurile de protecție ca să ajungă mai repede la raclă.

Când au intervenit forțele de ordine, unul dintre ei a devenit agresiv, a lovit un jandarm, așa că a fost încătușat.

Suspect: „Ce am făcut? Nu am sărit. Am trecut cu flori.”

Bărbatul a fost dus la parchet. Ceilalți credincioși și-au păstrat calmul și au încercat să asculte Sfânta Liturghie.

Credincioși: „Nu putem exprima în cuvinte starea pe care o avem. Mulțumirea, dragostea, totul.” (...)

„Sfânta cuvioasă este sfânta noastră dragă, foarte dragă, și nu puteam să lipsim de aici.”

În punctul culminant al pelerinajului, rândul către raclă a depășit 5 kilometri, chiar dacă la Iași este frig. Andreea a venit din Covasna, împreună cu soacra ei.

Andreea: „Mi-a venit să plâng, mi-au dat lacrimile. De emoții pentru preasfântă. Să ne ajute, să ne ocrotească.”

Reporter: Ați fost cu gândul la cineva drag?

Credincioasă: „Pe primul loc sunt copiii, pentru ei. Să fie sănătoși.”

Femeie: „Am 7 copii și mă rog pentru ei, pentru sănătate, pentru smerenie, pentru înțelepciune. Nici nu meritam pentru ce mi-a dat!”

Credincioasă: „Simți puterea ei, simți harul ei care se revarsă asupra noastră.”

După slujbă, oamenii au fost poftiți la masă de gazdele care au împărțit peste 60.000 de sarmale.

„Sunt grozave, foarte, foarte bune” spune o femeie.

Autoritățile estimează că numărul total de participanți va trece anul acesta de 200 de mii. Până acum, peste 1.100 dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale. 54 au fost chiar transportați la spital.

Corespondent PROTV: „Este în continuare aglomerație la Catedrala Mitropolitană din Iași.

La această oră mai sunt în jur de 14.000 de oameni care așteaptă să ajungă aici, la baldachinul cu moaștele Sfintei Parascheva. Oamenii spun că se simt fericiți după ce s-au închinat la moaștele Cuvioasei și speră că rugăciunile lor îi vor întări pe cei suferinzi, de acasă. Timpul de așteptare este de 7 ore, iar rândul se întinde pe 3 km.

Potrivit reprezentanților Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, racla va fi dusă înapoi în catedrală, cel mai probabil, mâine.”