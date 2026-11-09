Executorii judecătorești care au acționat în numele producătorului auto Jaguar Land Rover (JLR) au făcut percheziții în luna august la birourile companiei chineze BYD din orașele olandeze Schiedam și Hoofddorp. Potrivit publicației The Sunday Times, aceștia au ridicat documente și informații stocate în format digital, notează The Guardian.

Acțiunea a avut loc înaintea unui proces programat săptămâna aceasta la Haga, în care instanța va analiza acuzațiile potrivit cărora SUV-ul BYD Ti7 încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale producătorului britanic, prin asemănările cu modelul Land Rover Defender.

„O copie chinezească a modelului Defender”

Experții auto au comparat SUV-ul hibrid plug-in cu șapte locuri al BYD cu modelul Defender încă de la lansarea sa pe piața chineză, în septembrie anul trecut. Compania chineză urmează să aducă mașina și în Marea Britanie, în ianuarie, la un preț de 47.995 de lire sterline. Modelul este cu peste 20.000 de lire mai ieftin decât Land Rover Defender.

Publicația BBC Top Gear a descris mașina drept o „copie chinezească a modelului Defender”.

Pe site-ul său, BYD descrie designul Ti7 ca fiind unul cu forme angulare și un aspect robust, caracteristici apreciate de cumpărătorii de SUV-uri. În schimb, prețul modelului Defender 110 cu șapte locuri pornește de la 68.465 de lire sterline.

Land Rover Defender este unul dintre cele mai bine vândute modele auto din Marea Britanie. Jaguar Land Rover, companie britanică deținută de grupul indian Tata Motors, a vândut 29.500 de exemplare Defender către clienții persoane fizice în perioada iulie-septembrie a acestui an, față de 25.370 în aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit The Times, acțiunea din Olanda a fost autorizată de instanță. Jaguar Land Rover suspectează că BYD ar fi folosit tehnici de inginerie inversă pentru a reproduce unele tehnologii care ar putea fi utilizate la modelul Ti7. Producătorul britanic ar fi solicitat ridicarea documentelor digitale pentru a se asigura că acestea nu vor fi distruse.

Reprezentanții Jaguar Land Rover și BYD au refuzat să comenteze, invocând faptul că procedurile judiciare sunt în desfășurare.

Nu este primul proces în care Jaguar Land Rover acuză un producător chinez că îi copiază modelele

În 2019, compania britanică a câștigat un proces împotriva producătorului Jiangling Motor Corporation, după o dispută juridică de trei ani, reușind să blocheze comercializarea unui automobil considerat o copie a unuia dintre modelele sale.

În alte cazuri, JLR a ales să colaboreze cu producătorii auto chinezi. În 2012, a încheiat un acord de asociere cu Chery, care a inclus ulterior și licențierea mărcii Freelander, scoasă între timp din producție.

Un alt model al companiei Chery, Jaecoo, care nu face parte din această asociere, a fost supranumit „Range Rover-ul de pe Temu”, din cauza asemănărilor cu automobilele JLR. Modelul este cu aproximativ 10.000 de lire mai ieftin decât un Range Rover.

Jaecoo a fost cea mai vândută mașină din Marea Britanie în octombrie, cu 10.813 înmatriculări. Potrivit Societății Producătorilor și Comercianților de Automobile din Marea Britanie, cota sa de piață a crescut de la 2,07% la 4,30%.

În același timp, vânzările modelului Range Rover au scăzut în trimestrul al treilea al acestui an la 43.300 de unități, de la 47.196 în aceeași perioadă a anului trecut.