Uniunea Europeană a dat în judecată gigantul american IBM, grupul francez din domeniul IT Atos și compania italiană din sectorul apărării Leonardo, din cauza întârzierilor repetate în dezvoltarea noului Sistem de Intrare/Ieșire (EES – Entry/Exit System), potrivit Agerpres.

Potrivit Financial Times, eu-LISA (Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție) a intentat un proces împotriva celor trei companii.

Sistemul de Intrare/Ieșire (EES – Entry/Exit System) este un sistem informatic automat al Uniunii Europene care înregistrează electronic trecerile frontierelor externe de către cetățenii statelor terțe. Sistemul cuprinde cele 29 de țări din spațiul Schengen și este conceput pentru a identifica persoanele care depășesc durata permisă a șederii, pentru a combate fraudele de identitate și pentru a limita migrația ilegală.

Agenția europeană eu-LISA a precizat pentru Financial Times că acțiunea în justiție „nu are niciun impact asupra funcționării Sistemului de Intrare/Ieșire (EES)”, precizând că disputa vizează întârzierile apărute în etapa de dezvoltare a sistemului, nu funcționarea efectivă a acestuia.

În 2019, agenția europeană eu-LISA a atribuit contractul principal pentru sistemul EES unui consorțiu format din IBM Belgia, Atos Belgia și Leonardo. Contractul, cu o durată de șase ani, a vizat implementarea și mentenanța sistemului central EES.