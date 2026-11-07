Organizația de campanie „the3million” a depus vineri documentele la Înalta Curte, după ce au ieșit la iveală mai multe cazuri ale unor cetățeni europeni cărora li se acordase statutul de rezident temporar („pre-settled status”) pentru a putea rămâne în Marea Britanie după Brexit, dar care au fost informați recent că deciziile inițiale au fost luate dintr-o „eroare”, relatează news.ro, care citează The Guardian.

De ce contestă organizația deciziile Ministerului de Interne

Potrivit cererii depuse în instanță, Ministerul de Interne a decis să retragă integral sau parțial drepturile unor cetățeni cărora le fusese acordat statutul de rezident temporar, fără să respecte garanțiile procedurale prevăzute în Acordul de retragere privind Brexitul.

Printre aceste garanții se numără dreptul de a contesta decizia și obligația autorităților de a evalua proporționalitatea măsurii. O astfel de analiză ar trebui să stabilească dacă retragerea drepturilor este justificată, ținând cont de faptul că persoanele vizate și-au construit viața în Regatul Unit bazându-se pe deciziile inițiale ale Ministerului de Interne.

Printre persoanele afectate de politica ministerului se numără un inginer brazilian de origine italiană, în vârstă de 33 de ani, care locuiește la Londra din 2018. Inițial, autoritățile i-au transmis că nu ar trebui să beneficieze de statutul de rezident stabilit. El putea rămâne în Marea Britanie, însă soția sa, cetățean brazilian, nu avea același drept. Decizia a fost revizuită în ultimele săptămâni, după ce au fost formulate obiecții.

Un alt caz prezentat organizației „the3million” este cel al unei cetățene europene care lucrează pentru Serviciul Național de Sănătate (NHS) și urmează un doctorat în stomatologie. Femeia a declarat că notificarea primită de la Ministerul de Interne i-a „dat viața peste cap”.

Schimbare de poziție în cazul cetățenilor italieni

În octombrie 2026, Ministerul de Interne a recunoscut că va accepta drept cetățeni italieni din naștere persoanele care prezintă dovezi ale cetățeniei italiene și demonstrează că au dobândit-o prin principiul jure sanguinis (dreptul sângelui).

Anterior, autoritățile le comunicaseră mai multor persoane de origine braziliană și cu cetățenie italiană că statutul de rezident temporar le fusese acordat din greșeală, întrucât nu prezentaseră un pașaport italian la momentul depunerii cererii, ci doar declaraseră că sunt cetățeni italieni.

Monique Hawkins, director general interimar al organizației „the3million”, a criticat modul în care Ministerul de Interne gestionează aceste cazuri.

„Ministerul de Interne pune carul înaintea boilor. Le refuză oamenilor garanțiile prevăzute de acordul de retragere – o evaluare echitabilă și dreptul la apel – pe motiv că, în opinia sa, aceștia nu sunt «în mod evident» acoperiți de acord. Este ca și cum ai spune că cineva nu are nevoie de un proces pentru că este «în mod evident» vinovat”, a declarat aceasta.

Hawkins a adăugat că schimbarea de poziție a autorităților britanice în privința cetățenilor italieni care au dobândit cetățenia prin principiul jure sanguinis demonstrează că ministerul își poate revizui politica atunci când greșelile sale sunt semnalate.

Nu este pentru prima dată când Ministerul de Interne britanic este acționat în instanță pentru modul în care aplică Acordul de retragere privind Brexitul.

În 2022, instituția a fost dată în judecată de organismul independent de supraveghere, înființat prin lege pentru a verifica dacă autoritățile britanice respectă obligațiile asumate prin acord.