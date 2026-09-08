Destinația a fost inclusă chiar printre cele mai frumoase locuri de vizitat din Europa în acest an și nu este greu de înțeles de ce, potrivit Express.

La vest de Portugalia continentală se află Azore, un arhipelag impresionant format din nouă insule. Comparate adesea cu Hawaii și prezentate uneori drept „noile Insule Canare”, Azorele impresionează prin plajele aproape neatinse, lacurile vulcanice strălucitoare și cascadele spectaculoase, toate înconjurate de stânci dramatice, păduri și vegetație luxuriantă.

Azorele, printre cele mai frumoase locuri din Europa

Cele nouă insule vulcanice ale arhipelagului oferă numeroase locuri de explorat, fiecare având propria coastă spectaculoasă și un relief aparte.

Peisajele sunt atât de impresionante încât Lonely Planet a inclus Azorele printre „cele mai frumoase locuri de vizitat din Europa”, considerând arhipelagul o alegere excelentă pentru cei care caută o escapadă pe insule îndepărtate.

Publicația remarcă faptul că Azorele au fost multă vreme trecute cu vederea și le descrie drept niște „trepte către o altă lume”, datorită grădinilor subtropicale, pădurilor și lacurilor de un albastru intens formate în caldere vulcanice.

Printre experiențele recomandate turiștilor se numără o baie în apele termale turcoaz de la Caldeira Velha, pe insula São Miguel, plimbările prin grădinile cu azalee, camelii și hortensii de pe Flores și observarea cașaloților și a balenelor cu cocoașă în largul insulei Faial.

Cei care își doresc o experiență mai solicitantă pot urca pe Muntele Pico, al cărui vârf ajunge la 2.351 de metri și oferă priveliști spectaculoase asupra arhipelagului.

O destinație spectaculoasă pentru o vacanță în septembrie

Azorele sunt o destinație potrivită pentru cei care vor să descopere peisaje spectaculoase, să se bucure de natură și să exploreze un arhipelag vulcanic în mijlocul Atlanticului.

Pe lângă peisajele impresionante și coastele sălbatice, Azorele pot fi atractive și pentru turiștii cu un buget mai redus. O halbă de bere poate costa în jur de 1,50 euro, iar o masă la un restaurant local este estimată la aproximativ 10-15 euro de persoană. Într-un local mai popular, nota poate ajunge la aproximativ 30 de euro de persoană.

São Miguel, „Insula Verde” a arhipelagului

Unul dintre cele mai căutate locuri din Azore este São Miguel, cunoscută și sub numele de „Insula Verde”. Este cea mai mare insulă a arhipelagului și este renumită pentru Sete Cidades, spectaculosul peisaj vulcanic dominat de două lacuri care par să aibă culori diferite, unul albastru și celălalt verde.

Sete Cidades este recunoscut drept una dintre cele șapte minuni naturale ale Portugaliei, iar peisajul format în vechiul crater vulcanic este una dintre imaginile emblematice ale Azorelor.

São Miguel are și numeroase plaje vulcanice cu nisip negru și ape limpezi, unde turiștii se pot bucura de temperaturile plăcute din septembrie.

Printre acestea se numără Praia de Santa Bárbara, foarte apreciată de pasionații de surfing, și Praia dos Mosteiros, cunoscută pentru piscinele naturale formate între rocile vulcanice, unde vizitatorii se pot îmbăia feriți de valurile puternice ale oceanului.

Piscina naturală formată într-un crater vulcanic

Una dintre cele mai spectaculoase zone de coastă este însă insulița Vila Franca do Campo. Aici, craterul unui vulcan scufundat a creat o piscină naturală aproape circulară, protejată parțial de apele deschise ale Atlanticului.

Forma neobișnuită a insuliței și apa limpede au transformat locul într-una dintre atracțiile naturale emblematice ale insulei São Miguel.

În întregul arhipelag, turiștii pot descoperi golfuri izolate, plaje vulcanice și izvoare termale naturale. Diversitatea peisajelor face ca Azorele să ofere numeroase variante pentru cei care vor să combine relaxarea pe coastă cu drumețiile și explorarea naturii.