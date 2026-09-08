Spyros Chrysikopoulos a pornit de pe insula Othonoi, cel mai vestic punct al Greciei, și a ajuns la Santa Maria di Leuca, în regiunea italiană Puglia. În total, a parcurs 91,4 kilometri în 31 de ore și 50 de minute, într-o încercare care i-a împins limitele fizice și mentale până la extrem, scrie Il Giornale.

Sportivul a înotat aproape o zi și jumătate continuu, în largul mării, înfruntând valurile și condițiile meteorologice schimbătoare. Fără posibilitatea de a se odihni și fără să doarmă, fiecare kilometru a însemnat un nou test al rezistenței sale.

Traseul dintre Othonoi și Santa Maria di Leuca nu i-a oferit nicio clipă de răgaz. Marea a fost pe alocuri foarte agitată, iar înotătorul a trebuit să își păstreze ritmul și concentrarea pe parcursul întregii traversări.

Performanța a fost urmărită pas cu pas de doi arbitri, care au confirmat reușita pentru organizațiile internaționale implicate în verificarea performanței, printre care Marathon Swimmers’ Federation.

A încercat și în 2024, dar marea i-a spulberat planurile

Pentru Spyros Chrysikopoulos, această traversare nu a fost o provocare apărută peste noapte. În 2024, sportivul a încercat să parcurgă aceeași distanță, însă tentativa s-a încheiat înainte de atingerea obiectivului.

Condițiile din larg au fost extrem de dificile. Marea era agitată, iar pe una dintre porțiunile traseului înotătorul s-a confruntat inclusiv cu prezența unui număr mare de meduze.

De această dată, însă, nimic nu l-a oprit. După 31 de ore și 50 de minute, Chrysikopoulos a ajuns în Italia și a încheiat ceea ce este prezentat drept prima traversare de acest fel.

Performanța de acum vine după o altă reușită spectaculoasă. În iulie 2025, înotătorul grec a stabilit recordul mondial Guinness pentru cea mai mare distanță parcursă înot în 48 de ore într-un bazin de 50 de metri.

În acea provocare, Chrysikopoulos a parcurs nu mai puțin de 151 de kilometri, fără pauze pentru odihnă sau somn.

Și totuși, în ciuda cifrelor uluitoare, sportivul consideră că recordul de 48 de ore a fost chiar mai dificil decât o performanță anterioară, care părea aproape imposibil de depășit.

„Mai dificil și mai solicitant”, a spus Chrysikopoulos despre provocarea de 48 de ore din 2025, comparând-o cu recordul său de șapte zile.

358,2 kilometri înotați în șapte zile

Primul record mondial Guinness al lui Spyros Chrysikopoulos datează din 2021. Atunci, înotătorul grec a reușit să parcurgă 358,2 kilometri în șapte zile.

Performanțele sale au transformat rezistența fizică într-o adevărată probă de anduranță extremă. De la bazinul de 50 de metri până la marea deschisă, Chrysikopoulos continuă să își împingă limitele.

Acum, după aproape 32 de ore în larg și 91,4 kilometri între Grecia și Italia, numele său se adaugă unei noi pagini din istoria înotului de anduranță.