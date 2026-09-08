Acestea au peste 15 elevi la un cadru didactic, față de o medie de 13,3 la nivelul Uniunii, potrivit datelor Eurostat, scrie News.ro.

În 2024, în UE existau 23,2 milioane de elevi în învățământul primar, în scădere ușoară cu 0,2% față de 2023, însă în creștere cu 2,9% comparativ cu 2014.

„În 2024, Grecia și Luxemburg au înregistrat cele mai scăzute rapoarte elevi-cadre didactice în învățământul primar, cu 7,4, respectiv 8,2 elevi la un cadru didactic. Acestea au fost singurele țări din UE care au raportat valori sub 10. La celălalt capăt al clasamentului, Germania (15,2 elevi la un cadru didactic), Țările de Jos (16,3), Cehia și Franța (ambele cu 17,9) și România (18,2) au raportat valori peste 15”, potrivit datelor Eurostat.

La nivelul UE, media în 2024 a fost de 13,3 elevi la un cadru didactic, față de 14,2 în 2014. Tendința de scădere a fost înregistrată în 23 de țări din UE, cel mai mare recul fiind consemnat în Bulgaria (de la 17,8 la 10,4) și Slovenia (de la 15,9 la 10,8). În Austria, raportul a rămas neschimbat, la valoarea de 12 elevi per cadru didactic, în perioada 2014-2024, în timp ce celelalte țări din UE au înregistrat creșteri, cea mai semnificativă fiind în Lituania, unde raportul a crescut de la 10,2 la 13,7 elevi per cadru didactic.

Peste 23 milioane de elevi în învățământul primar

Datele Eurostat arată că, în 2024, în UE existau 23,2 milioane de elevi în învățământul primar, ceea ce reprezintă o scădere ușoară de 0,2% (35 153 de elevi) față de 2023, în timp ce, raportat la 2014, numărul este în creștere cu 2,9% (659 086). Franța a înregistrat cel mai mare număr de elevi în 2024 - 4,1 milioane școlari, fiind urmată de Germania (3,3 milioane), Spania (2,8 milioane) și Italia (2,6 milioane). În schimb, Malta (27 537), Luxemburg (43 020) și Cipru (60 596) au raportat cele mai mici cifre, potrivit datelor Eurostat.

Comparativ cu anul 2014, numărul elevilor din învățământul primar a crescut în 15 țări din UE și a scăzut în celelalte 11 state pentru care există date disponibile. Cele mai mari creșteri relative au fost înregistrate în Luxemburg (21,4%) și Slovenia (18,2%), în timp ce cele mai mari scăderi au avut loc în Polonia (25,7%), Croația (10,3%) și Portugalia (10,0%), potrivit Eurostat.