Pe Allwyn Arena, grecii au controlat meciul cu LASK Linz și prima ocazie i-a aparținut, în minutul 3, când Jovic a fost aproape de gol. Gazdele au deschis scorul în minutul 21, la o lovitură liberă executată perfect de Răzvan Marin, care a trimis cu efect la vinclul porții lui Jungwirth. Oaspeții puteau egala pe final de repriză, în minutul 41, dar Brignoli a ieșit și l-a blocat la timp pe Lang, potrivit News.ro.

În minutul 49, portarul atenienilor a scos cu piciorul la șutul din careu al lui Horvath, iar la poarta cealaltă Jovic a trimis mingea în plasă, în minutul 64, însă golul nu a fost validat din cauza unei poziții de ofsaid. Echipa lui Marko Nikolic a rămas în atac și a mai ratat în două rânduri, prin Varga – în minutul 84 și Zini – în minutul 89. Kalajdzic a ratat o ocazie uriașă pentru austrieci, în al doilea minut de prelungiri, și AEK Atena s-a impus în cele din urmă cu 1-0 în fața celor de la LASK, obținând primele trei puncte în grupa Ligii Campionilor. Răzvan Marin a fost desemnat cel mai bun jucător al meciului.

Într-un alt meci din Liga Campionilor, Aston Villa s-a impus cu 3-2 la Bruges, cu Club Brugge. McGinn (min. 11), Buendia (min. 22) și Nicolas Jackson (min. 43) au înscris pentru câștigători, în timp ce Vetlesen (min. 19) și Tresoldi (min. 61, din penalti) au marcat pentru gazde.