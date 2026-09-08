Cei doi, care aveau deja antecedente pentru fapte similare, au ascuns bunurile furate, în valoare de 17.100 de euro, în scutecul propriului copil, relatează El Debate.

Proprietara magazinului, situat în centrul orașului, a sesizat poliția după ce mai multe obiecte de valoare au fost furate în timp ce atenția sa era distrasă pentru scurt timp.

Anchetatorii din cadrul unității specializate în infracțiuni contra patrimoniului au preluat cazul și au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere, care le-au permis să identifice fără dubiu persoana care ar fi comis furtul.

Urmărind pista obținută în urma anchetei, polițiștii au descoperit că femeia, care acționa împreună cu un bărbat, era căutată și de autorități pentru o faptă similară comisă în localitatea Estepona.

Cei doi aveau antecedente

Operațiunea poliției s-a încheiat cu arestarea femeii în ultima clipă, chiar înainte ca aceasta să urce la bordul unui feribot către Valencia, împreună cu bebelușul, pentru a părăsi insula.

În cadrul unei acțiuni coordonate, o altă unitate de poliție a interceptat mașina folosită de partenerul femeii pe drumul din Sant Antoni și l-a arestat imediat, fiind suspectat de implicare în furt.

În timpul percheziției autoturismului, polițiștii în civil au descoperit că toate bunurile furate erau ascunse în scutecul bebelușului.

Cei doi suspecți au fost deja prezentați în fața autorităților judiciare.