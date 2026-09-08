Adolescenta își acuzase mama și tatăl vitreg de abuz fizic și sexual.

Tribunalul Districtual din Zürich a considerat că afirmațiile fetei, care avea atunci 14 ani, aveau „o probabilitate ridicată de a fi credibile” și, în iulie 2021, l-a condamnat pe tatăl vitreg la trei ani de închisoare, în timp ce mama a primit o pedeapsă de 22 de luni, scrie Daily Mail.

În mod șocant, în timpul procesului, profesorii fetei le-au spus judecătorilor că aceasta era cunoscută pentru faptul că mințea în mod regulat și că afirmase că auzea voci.

În urma unui apel formulat în 2023, Tribunalul Superior Regional a majorat pedepsele la 50 de luni pentru tatăl vitreg, acuzat de vătămare corporală gravă și mai multe acte de abuz sexual asupra unui copil, și la 47 de luni pentru mamă, pentru complicitate.

După 5 ani, și-a retras acuzațiile

Acum în vârstă de 19 ani, tânăra și-a retras acuzațiile, iar instanța supremă a anulat ulterior condamnările părinților, relatează publicația elvețiană Tages-Anzeiger.

În mărturisirea sa scrisă, tânăra a spus că a mințit pentru că „își dorea doar libertatea”, potrivit publicației. Ea a adăugat că, la momentul respectiv, nu intenționase niciodată să depună o plângere la poliție.

Parchetul pentru minori din Zürich a deschis între timp o anchetă penală împotriva tinerei pentru denunțare falsă, împiedicarea înfăptuirii justiției și privare ilegală de libertate.

O anchetă preliminară a confirmat autenticitatea mărturisirii tinerei și nu a găsit nicio dovadă că aceasta ar fi fost presată să-și retragă acuzațiile.

Acuzațiile inițiale erau extrem de detaliate

În urma mărturisirii sale, au apărut întrebări cu privire la modul în care adolescenta a reușit să-i inducă în eroare pe anchetatori și autorități. Acuzațiile inițiale au fost extrem de detaliate. Tânăra susținea că fusese lovită cu pumnii și picioarele și bătută de părinți cu un aspirator și cu scaune.

Ea a mai povestit că tatăl vitreg ar fi agresat-o sexual în sufragerie și în grădină și le-a spus judecătorilor că se îmbrăca în mai multe straturi de haine pentru a se proteja de abuzuri.

Acuzațiile false au dus la plasarea ei și a fraților săi mai mici în centre de plasament.

Potrivit unui raport privind cazul, semnale de alarmă precum declarațiile false anterioare, informațiile contradictorii și mesajele suspecte de pe WhatsApp nu au fost analizate suficient de experți și, ulterior, nici de instanțe.

Cazul este posibil să aibă și consecințe financiare pentru cuplul închis pe nedrept. Avocații lor solicită despăgubiri totale de 240.000 de franci elvețieni (aproximativ 220.000 de lire sterline) pentru perioada petrecută în detenție.

În plus, costurile judiciare, onorariile avocaților și cheltuielile pentru experți au depășit până acum 340.000 de franci elvețieni (aproximativ 311.000 de lire sterline).