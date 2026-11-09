Majorarea face ca salariul sub care este interzis să plătești un angajat în Franța să ajungă la aproximativ 1.502 euro, ceea ce înseamnă o creștere de 23,65 euro pe fluturașul lunar de salariu, potrivit Agerpres.

Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a făcut aceste concesii după o întâlnire de două ore cu sindicatele, pe care le-a convocat după greva generală din 29 octombrie, la care s-au alăturat și studenții, ale căror asociații vor fi primite luni după-amiază la sediul guvernului, precum și „vestele galbene”.

„Despre SMIC (Salariul Minim Interprofesional de Creștere, n.red.), decidem două lucruri: decidem să anticipăm creșterea (creșterea automată care trebuia să aibă loc pe 1 ianuarie, n.red.) pentru 1 decembrie și decidem să ridicăm această creștere la 1,6%”, a declarat, la o conferință de presă, ministrul Muncii, Jean-Pierre Farandou.

În prezent, salariul minim este de 1.477,93 euro.

Această creștere reprezintă „a doua cea mai mare majorare din ultimii 20 de ani, nu trebuie subestimată”, a subliniat premierul Lecornu, la o conferință de presă în care a insistat asupra caracterului „nu doar simbolic” al acestui ajutor.

„Această majorare a fost documentată (...) pentru ca să nu fie o sursă de pierdere a locurilor de muncă”, a mai subliniat premierul francez.

În timp ce sindicatele denunță menținerea, în anumite ramuri profesionale, a unor salarii minime inferioare SMIC, Jean-Pierre Farandou a afirmat că această creștere va constitui „un mic ajutor, dar și un mare impuls”.

Guvernul a asigurat că va relaxa fiscalitatea pentru companii

Odată cu majorarea salariului minim, guvernul a asigurat că va relaxa fiscalitatea pentru companii, cu condiția ca acestea să acorde creșteri salariale în cadrul negocierilor pentru contractele colective din lunile următoare.

Reprezentanții sindicali au considerat creșterea salariului minim „insuficientă” și s-au arătat ezitanți cu privire la presiunea exercitată asupra angajatorilor pentru a majora salariile.

„Sunt firimituri, nu am venit aici să cerem milă, vrem recunoașterea muncii noastre, pe care muncitorii o cer la manifestații”, a spus lidera confederației sindicale CGT, Sophie Binet.

Creșterea anunțată de executiv este, pentru ei, „de cinci euro, pentru că restul corespunde majorării deja anunțate pentru începutul anului”, ceea ce echivalează cu „un kilogram de roșii”, a spus ea.

În fața acestei situații, Sophie Binet a asigurat că „mobilizarea va continua” și a spus că sindicatul său se va alătura apelului la greva generală deja anunțată de funcționari pentru 17 noiembrie, dar și zilei de protest convocate de studenți pentru marți și pentru sâmbetele următoare.

Reprezentanții sindicatelor CFDT și FO, Marylise Léon și, respectiv, Frédéric Souillot, au considerat și ei că majorarea este insuficientă, dar au dat o șansă negocierii contractelor colective, deși au subliniat că vor fi atenți ca majorările salariale cerute de guvern să fie respectate.

Luni, guvernul francez a anunțat, de asemenea, că ajutoarele pentru carburanți acordate în 2026 anumitor sectoare economice vor fi extinse până în 2027.