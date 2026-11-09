Solicitarea a fost formulată, în Comisia de dialog social a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în contextul dezbaterii proiectului pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului Educaţiei 6463/2023 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, potrivit Agerpres.

„Proiectul permite universităţilor care participă la proiectele finanţate prin Programul Educaţie şi Ocupare 2021-2027 (PEO) să plătească bursele sociale atât din venituri de la bugetul de stat şi din venituri proprii. Modificarea vine în urma anunţului oficial al Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind suplimentarea, şi pentru anul universitar 2026 - 2027, a fondului de burse şi protecţie socială a studenţilor cu fonduri provenite din Fondul Social European Plus (FSE+). Chiar dacă fondul de burse şi protecţie socială beneficiază de o suplimentare din fonduri europene, măsurile de sprijin existente rămân insuficiente în raport cu costurile de trai pe care studenţii le suportă zilnic", a explicat ANOSR.

Studenții cer Guvernului să reintroducă bursele sociale fără criteriul buget sau taxă

Organizaţia a transmis şi în luna februarie a acestui an o solicitare de includere a studenţilor înmatriculaţi pe locuri cu taxă în mecanismul acordării burselor din fonduri europene, însă propunerea a fost respinsă.

„Cerem Guvernului României şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării să acorde sprijinul de care studenţii au nevoie, în acord cu realitatea socio-economică, prin reintroducerea posibilităţii studenţilor de la taxă de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat, complementar susţinerii prin bursele sociale oferite prin PEO, în aşa fel încât sprijinul să fie unul permanent, în concordanţă cu responsabilitatea statului de a asigura un învăţământ superior accesibil”, a completat ANOSR.

Ce sumă se acordă studenților și care sunt criteriile pentru a obține bursă

Bursele pot fi primite doar de studenții cu vârsta de până la 29 de ani, înscriși la programe de licență și master în universitățile de stat, dacă îndeplinesc criteriile pentru acordarea burselor sociale prevăzute de legislația în vigoare.

Bursa socială a studenților în anul universitar 2025-2026 este de 925 de lei, potrivit Ministerului Educației.

Beneficiarii burselor sociale sunt:

a) Studenții orfani, proveniți din familii monoparentale sau centre de plasament, cu venituri sub plafonul legal;

b) Studenții care suferă de boli grave sau dizabilități severe, indiferent de venitul familiei;

c) Studenții proveniți din familii cu venit net mediu lunar pe membru de familie sub salariul minim net pe economie, calculat pentru ultimele 12 luni.

De asemenea, din 2025, bursele nu se mai dau decât în timpul cursurilor și doar celor de la buget.

În schimb, bursa de merit nu are un cuantum fix la nivel național.

Pentru anul universitar 2026–2027, fiecare universitate va stabili valoarea acesteia, în funcție de fondurile disponibile și de regulamentul propriu, conform Ministerului Educației.

În anul universitar 2025–2026, bursa de merit/performanță pentru studenți era, în general, între 930 și 1.500 lei pe lună, în funcție de universitate și de categoria bursei.

Taxele facultăților au crescut anul acesta

Taxele de școlarizare pentru universitățile de stat din România variază în funcție de instituție și programul de studii.

Pentru anul universitar 2026–2027, acestea sunt cuprinse, în general, între aproximativ 4.500 și 8.000 lei pe an.

Taxa Universității din București (UB) este de aproximativ 5.500 lei pe an, însă diferă în funcție de facultatea aleasă.

Cea mai mică taxă începe de la 3.500 lei pe an, la SNSPA București și 4.500 lei pe an la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Cea mai mare taxă de școlarizare este la Academia de Studii Economice din București (ASE), unde începe de la aproximativ 6.500 lei pe an și poate ajunge până la 8.000 de lei pe an la anumite specializări (Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, ASE).

Alte universități, precum Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea Politehnică București, au taxe în intervalul 5.000- 7.000 lei pe an.