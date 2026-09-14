"MOBEX NT-SV-BT-26" este organizat de Ministerul Apărării Naţionale (MApN) şi se desfăşoară, în perioada 14-18 septembrie, simultan în judeţele Botoşani, Suceava şi Neamţ, potrivit Agerpres.

Exerciţiul este pregătit în cooperare cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Activitățile vor dura doar o zi

"O parte dintre rezerviştii cu domiciliul în respectivele judeţe vor participa, pe durata unei zile, la activităţi specifice de pregătire, în unităţile militare în care sunt repartizaţi. De asemenea, în judeţul Neamţ, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va evalua nivelul de pregătire a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice şi operatorilor economici cu sarcini pe linia pregătirii economiei şi teritoriului pentru apărare", se mai precizează în comunicatul MApN.