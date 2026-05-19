Cu arma în spate, unii dintre ei trecuți de prima tinerețe și-au dat seama că mai au de lucrat la condiția fizică. Lipsa de mișcare și-a spus cuvântul, însă niciunul nu a dat înapoi.

La finalul unei zile istovitoare, au mers toți la popotă, pentru o binemeritată porție de fasole cu cârnați.

Îmbrăcați în haina militară, rezerviștii au mers pe rând în poligonul din Alba Iulia, unde au parcurs un stagiu de instrucție de o zi.

După ce s-au echipat în ritm alert, s-au încolonat și au ascultat indicațiile. Fiecare a tras câte 16 gloanțe la ținte fixe. Cristian are 53 de ani și a terminat armata acum mai bine de trei decenii, iar proba i-a dat ceva bătăi de cap.

Cristian Urdăreanu, rezervist: „La vârsta asta nu mai fac față. Ca bătrânii, eventual dacă ne dă un pistol să ne jucăm pac-pac.”

La capitolul condiție fizică a apărut însă primul hop.

Traian Colcer, rezervist: „Cam greu la vârsta noastră, burta, burta. Am făcut cu greu.”

Reporter: „De ce cu greu?”

Traian Colcer, rezervist: „Am înaintat un pic în vârstă.”

Alții s-au adaptat mai rapid.

Stelian Cristea, rezervist: „Mi-ar plăcea să fie mai des. În viața mea de zi cu zi lucrez la ambulanță, știu ce înseamnă disciplina, știu ce înseamnă adrenalina.”

Sublocotenent Claudia Pașcan, Batalionul de Infanterie de Rezervă Alba Iulia: „Este o idee foarte bună, ne bucurăm că facem parte din acest exercițiu.”

Iulia Toma, sergent: „Provin dintr-o familie din armată, mi-am dorit să ajung aici, nu pot să zic că este greu, sunt zile și zile.”

După o zi în poligon, rezerviștii au primit o masă caldă.

Claudiu Groza, rezervist: „Ciorbă de legume foarte bună și iahnia de fasole specifică armatei, care e cea mai bună, tradițională. Mai greu cu sportul.”

Cifra exactă a rezerviștilor chemați la mobilizare nu a fost făcută publică.

Mihai Bălțătescu, director exercițiu MOBEX: „Nivelul lor de instruire este în medie, în sensul în care trag și se comportă într-un mod foarte bun, iar alții, bineînțeles, au mai uitat din deprinderile acumulate pe timpul satisfacerii stagiului militar.”

Un exercițiu de acest fel a avut loc în județul Alba în urmă cu 10 ani. Următorul stagiu de instruire va fi în septembrie, în județele Neamț, Suceava și Botoșani.