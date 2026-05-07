"Exerciţii se desfăşoară simultan în judeţele Alba şi Hunedoara, în conformitate cu prevederile Legii 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală şi în baza Legii 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. Acest tip de exerciţii se planifică şi se organizează periodic în toate judeţele ţării, în baza planului privind verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare, aprobat de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în anul premergător desfăşurării acestor exerciţii", a informat directorul MOBEX Alba - Hunedoara 2026, colonelul Mihai Bălţătescu, joi, într-o conferinţă de presă.

Ce județe urmează

El a adăugat că, anul acesta, primul exerciţiu se desfăşoară în luna mai, în judeţele Alba şi Hunedoara, urmează judeţele Neamţ, Suceava şi Botoşani în septembrie şi în luna octombrie - Bucureştiul, partea a doua, pentru că s-a mai desfăşurat o secvenţă anul trecut.

Exerciţiul se adresează doar celor care se încadrează statele de organizare ale structurilor aparţinând Sistemului Naţional de Apărare.

"Noi ne adresăm, în cadrul exerciţiului, doar acestor rezervişti din rezerva operaţională - rezerviştii cuprinşi în plan de mobilizare sau, altfel spus, cei care încadrează statele de organizare ale structurilor aparţinând Sistemului Naţional de Apărare, în caz prevăzut de lege, respectiv criză şi război, şi rezerviştii voluntari, care sunt numai în Ministerul Apărării Naţionale, un total de aproximativ 4.700, dar nu doar în aceste două judeţe, vorbim de ceea ce avem pe plan naţional. Iar rezerva generală - ceilalţi cetăţeni, care au, conform legii, obligaţii militare şi care, în situaţiile prevăzute de lege, pot la rândul lor să completeze indicativele în funcţie de necesităţile care sunt luate în considerare", a arătat Bălţătescu.

Colonelul a detaliat şi obiectivele exerciţiului de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare.

"Verificăm atât documentele, cât şi activităţile pentru rezervişti, secvenţa de instituire pe durata unei zile, iar pentru rezervişti voluntari, acei rezervişti care au contracte cu noi şi care încadrează structurile MApN, ei parcurg o perioadă de instituire de cinci zile. De asemenea, verificăm fluxurile în vederea recepţionării mijloacelor tehnice din economia naţională, nivelul şi calitatea completării cu resurse umane şi, un lucru foarte important, în urma fiecărui exerciţiu complet, colectăm lecţiile identificate pentru a fi transformate ulterior în lecţii învăţate, pentru a elimina din acele disfuncţii pe care noi le constatăm pe parcursul desfăşurării acestor exerciţii", a explicat Mihai Bălţătescu.

Exerciţiul este organizat şi condus de Ministerul Apărării Naţionale, în cooperare cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor.