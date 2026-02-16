Gestul făcut de norvegianul Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic. Conducea detașat în prima manșă | VIDEO
Gestul făcut de norvegianul Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic. Conducea detașat în prima manșă | VIDEO

Vacanța de schi 2026, calendar oficial. Cât durează pentru elevii din București și alte orașe

Stiri Educatie
schi
Shutterstock

Vacanța de schi pentru elevi reprezintă una dintre cele mai așteptate pauze din anul școlar. 

autor
Raluca Ionescu-Heroiu

Stabilită prin structura anului școlar, aceasta oferă copiilor și adolescenților câteva zile libere dedicate odihnei, activităților în aer liber și sporturilor de iarnă.

Când are loc vacanța de schi 2026, în funcție de județ

Vacanța de schi, cunoscută și ca vacanța mobilă, este una dintre cele cinci pauze incluse în structura anului școlar 2025–2026. Perioada nu este fixă la nivel național, ci este stabilită de fiecare inspectorat școlar județean, care a putut alege o săptămână din intervalul 9 februarie – 1 martie 2026.

În București, vacanța de schi a fost programată în penultima săptămână din februarie. Potrivit deciziei Inspectoratului Școlar al Municipiului București, elevii vor fi în vacanță în perioada 16 – 22 februarie 2026.

Primii care vor intra în vacanță au fost elevii din județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș, între 9 și 15 februarie 2026.

Citește și
O nouă materie opțională se introduce în școlile din România din anul școlar următor, la clasele a V-a și a VI-a
O nouă materie opțională se introduce în școlile din România din anul școlar următor, la clasele a V-a și a VI-a

În intervalul 16 – 22 februarie au vacanță elevii din Ilfov, Bihor, Sălaj, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Călărași, Ialomița, Vrancea, Brăila, Vaslui și București.

Ultimii care vor beneficia de vacanța mobilă sunt elevii din județele Satu Mare, Maramureș, Arad, Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Covasna, Harghita, Neamț, Suceava, Bacău, Iași, Botoșani, Galați, Tulcea, Constanța și Dolj, în perioada 23 februarie – 1 martie 2026.

Cât durează vacanța de schi 2026 pentru elevii din București

Elevii din București au intrat în vacanță vineri, 13 februarie, după încheierea cursurilor. Aceștia urmează să revină la școală pe 23 februarie, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Vacanța intermodulară este stabilită de inspectoratele școlare județene și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în oricare dintre săptămânile din intervalul 9 februarie – 1 martie, în funcție de deciziile locale.

Potrivit structurii anului școlar, următoarea vacanță va începe pe 4 aprilie și se va încheia pe 14 aprilie, iar vacanța de vară este programată să debuteze pe 20 iunie. Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfășoară până la 3 aprilie, în baza hotărârilor luate de fiecare unitate de învățământ.

Săptămâna această este vacanță de schi și pentru elevii din județe precum Brașov, Prahova, Bihor sau Dolj.

Ce reprezintă vacanța de schi

Vacanța de schi a fost introdusă pentru a le oferi elevilor posibilitatea de a participa la activități recreative și sportive specifice sezonului rece, precum săniușul, schiul sau snowboardul. Pentru mulți copii și părinți, această pauză reprezintă un prilej potrivit pentru o escapadă la munte și pentru a profita de ultimele săptămâni de iarnă înainte de reluarea cursurilor.

Perioadele diferă de la un județ la altul pentru a evita supraaglomerarea stațiunilor montane. În plus, fiecare inspectorat școlar poate lua în considerare particularitățile climatice ale zonei și poate alege o săptămână în care există șanse mai mari ca vremea să fie favorabilă sporturilor de iarnă.

Vacanța mobilă are și un rol organizatoric în structura anului școlar. Ea marchează încheierea modulului al treilea și începutul modulului al patrulea. În anul școlar 2025–2026, modulul trei se desfășoară între 8 ianuarie și 6, 13 sau 20 februarie, în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene și a celui din municipiul București. Totodată, această pauză contribuie la susținerea turismului local și oferă elevilor și profesorilor un moment necesar de respiro între perioadele de curs.

Calendarul anului școlar 2025-2026

Intervale de cursuri

• De pe 8 ianuarie 2026 - până vineri, 6 februarie sau vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti;

• De luni, 16 februarie 2026 sau luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz - până vineri, 3 aprilie 2026;

• De miercuri, 15 aprilie 2026 - până vineri, 19 iunie 2026.

Vacanțe an școlar 2025-2026

• Vacanța de iarnă - 20 decembrie 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026

• Vacanța de schi/vacanța mobilă - o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie - 1 martie 2026;

• Vacanța de Paște/de primăvară - sâmbătă, 4 aprilie 2026 - până marți, 14 aprilie 2026

• Vacanța de vară - sâmbătă, 20 iunie 2026 - până duminică, 6 septembrie 2026.

Zile libere legale în 2026

• 1 ianuarie – Anul Nou (joi)

• 2 ianuarie – a doua zi de Anul Nou (vineri)

• 6 ianuarie – sărbătoarea de Bobotează (marți)

• 7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul (miercuri)

• 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române (sâmbătă).

• 10 aprilie – Vinerea Mare a Paștelui (vineri)

• 12 aprilie – Paștele Ortodox (duminică)

• 13 aprilie – a doua zi de Paște (luni)

• 1 mai – Ziua muncii (vineri)

• 31 mai – Rusaliile (duminică)

• 1 iunie – a doua zi de Rusalii (luni)

• 1 iunie – Ziua Copilului (luni)

• 15 august – Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă)

• 30 noiembrie – Sfântul Andrei (luni)

• 1 decembrie – Ziua Națională a României (marți)

• 25 decembrie – prima zi de Crăciun (vineri)

• 26 decembrie – A doua zi de Crăciun (sâmbătă).

Etichete: vacanta de schi, vacanta, structura anului școlar,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Federica Brignone, aur la slalom uriaș și o situație RARISIMĂ pe podium! Italianca, impecabilă după accidentarea gravă de anul trecut
GALERIE FOTO Federica Brignone, aur la slalom uriaș și o situație RARISIMĂ pe podium! Italianca, impecabilă după accidentarea gravă de anul trecut
Citește și...
O nouă materie opțională se introduce în școlile din România din anul școlar următor, la clasele a V-a și a VI-a
Stiri Educatie
O nouă materie opțională se introduce în școlile din România din anul școlar următor, la clasele a V-a și a VI-a

O nouă materie opțională va fi introdusă din anul școlar următor la clasele a V-a și a VI-a. La ”Ora cu și pentru animale” copiii vor învăța cum să îngrijească necuvântătoarele, să le înțeleagă comportamentul și să dezvolte empatie față de ele. 

Structura anului școlar 2026-2027. Calendar oficial pentru cursuri, vacanțe și examene
Stiri Educatie
Structura anului școlar 2026-2027. Calendar oficial pentru cursuri, vacanțe și examene

Ministerul Educației a aprobat forma finală a structurii anului școlar 2026-2027. Calendarul școlar păstrează organizarea pe module și include 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor.

Elevii din Bucureşti vor intra vineri în vacanţă. Când se vor întoarce la şcoală
Stiri Educatie
Elevii din Bucureşti vor intra vineri în vacanţă. Când se vor întoarce la şcoală

Elevii din Bucureşti vor intra vineri, după finalizarea cursurilor, în vacanţă şi se vor întoarce la şcoală pe 23 februarie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Recomandări
Oficial. Liderii coaliției guvernamentale au ajuns la o înțelegere privind măsurile care se vor aplica în perioada următoare
Stiri Politice
Oficial. Liderii coaliției guvernamentale au ajuns la o înțelegere privind măsurile care se vor aplica în perioada următoare

Liderii coaliției guvernamentale au discutat, luni, la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan, după ce câțiva miniștri ai PSD au anunțat că nu vor semna ordonanţa privind reforma din administraţia centrală și locală.

ANALIZĂ. De ce a acceptat Nicușor Dan statutul de observator pentru România la Consiliul lui Donald Trump: „Era inevitabil”
Știri Actuale
ANALIZĂ. De ce a acceptat Nicușor Dan statutul de observator pentru România la Consiliul lui Donald Trump: „Era inevitabil”

Politologul Cristian Pîrvulescu explică într-un interviu realizat de jurnalistul Robert Hoară pentru Știrile Pro TV de ce România a ales statutul de observator la Consiliul pentru Pace și ce consecințe poate avea această decizie în relația cu SUA și UE.

UE participă la prima reuniune a „Consiliului pentru pace”, dar fără a se alătura oficial la reuniunea lui Trump
Stiri externe
UE participă la prima reuniune a „Consiliului pentru pace”, dar fără a se alătura oficial la reuniunea lui Trump

Un comisar european va participa în această săptămână la reuniunea inaugurală a 'Consiliului pentru pace', iniţiativă lansată recent de către preşedintele american Donald Trump, fără ca Uniunea Europeană să adere pentru moment la noua structură.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Februarie 2026

46:00

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Februarie 2026

01:44:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 2

21:28

Alt Text!
I like IT
Ediția 2 - 2026

21:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

FC Hermannstadt - CFR Cluj 0-1! Lorenzo Magnificul: golul lui Biliboc urcă echipa lui Pancu pe loc de play-off

Sport

Dinamo - Unirea Slobozia, de la 20:00! ECHIPELE DE START Absență de ultimă oră la ”câini”