Vacanța de schi 2026, calendar oficial. Cât durează pentru elevii din București și alte orașe

Ultimii care vor beneficia de vacanța mobilă sunt elevii din județele Satu Mare, Maramureș, Arad, Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Covasna, Harghita, Neamț, Suceava, Bacău, Iași, Botoșani, Galați, Tulcea, Constanța și Dolj, în perioada 23 februarie – 1 martie 2026.

Primii care vor intra în vacanță au fost elevii din județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș, între 9 și 15 februarie 2026.

În București, vacanța de schi a fost programată în penultima săptămână din februarie. Potrivit deciziei Inspectoratului Școlar al Municipiului București, elevii vor fi în vacanță în perioada 16 – 22 februarie 2026.

Vacanța de schi, cunoscută și ca vacanța mobilă, este una dintre cele cinci pauze incluse în structura anului școlar 2025–2026. Perioada nu este fixă la nivel național, ci este stabilită de fiecare inspectorat școlar județean, care a putut alege o săptămână din intervalul 9 februarie – 1 martie 2026.

Cât durează vacanța de schi 2026 pentru elevii din București

Elevii din București au intrat în vacanță vineri, 13 februarie, după încheierea cursurilor. Aceștia urmează să revină la școală pe 23 februarie, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Vacanța intermodulară este stabilită de inspectoratele școlare județene și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în oricare dintre săptămânile din intervalul 9 februarie – 1 martie, în funcție de deciziile locale.

Potrivit structurii anului școlar, următoarea vacanță va începe pe 4 aprilie și se va încheia pe 14 aprilie, iar vacanța de vară este programată să debuteze pe 20 iunie. Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfășoară până la 3 aprilie, în baza hotărârilor luate de fiecare unitate de învățământ.

Săptămâna această este vacanță de schi și pentru elevii din județe precum Brașov, Prahova, Bihor sau Dolj.

Ce reprezintă vacanța de schi

Vacanța de schi a fost introdusă pentru a le oferi elevilor posibilitatea de a participa la activități recreative și sportive specifice sezonului rece, precum săniușul, schiul sau snowboardul. Pentru mulți copii și părinți, această pauză reprezintă un prilej potrivit pentru o escapadă la munte și pentru a profita de ultimele săptămâni de iarnă înainte de reluarea cursurilor.

Perioadele diferă de la un județ la altul pentru a evita supraaglomerarea stațiunilor montane. În plus, fiecare inspectorat școlar poate lua în considerare particularitățile climatice ale zonei și poate alege o săptămână în care există șanse mai mari ca vremea să fie favorabilă sporturilor de iarnă.

Vacanța mobilă are și un rol organizatoric în structura anului școlar. Ea marchează încheierea modulului al treilea și începutul modulului al patrulea. În anul școlar 2025–2026, modulul trei se desfășoară între 8 ianuarie și 6, 13 sau 20 februarie, în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene și a celui din municipiul București. Totodată, această pauză contribuie la susținerea turismului local și oferă elevilor și profesorilor un moment necesar de respiro între perioadele de curs.