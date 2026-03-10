Examenele sunt programate să înceapă săptămâna viitoare. Peste 73.000 de angajați, reprezentând mai mult de 50% dintre profesorii sindicalizați, au semnat pentru neparticipare. Aproximativ 28% dintre aceștia – circa 40.000 – au optat direct pentru grevă.

„Rezultatele arată un nivel uriaș de nemulțumire în rândul angajaților din învățământ", au transmis federațiile. Sindicaliștii reclamă că inspectoratele școlare și directorii recurg la "practici abuzive" pentru forțarea organizării simulărilor: „măresc nejustificat numărul de elevi din săli și reduc numărul membrilor din comisii, încălcând flagrant procedurile". Aceste măsuri transformă testările într-un proces „pur formal și irelevant", într-un context în care „interesul elevilor este extrem de scăzut", susțin sindicaliștii.

Luni, cele două federații denunțaseră deja „presiuni și intimidări nemaiîntâlnite" din partea conducerilor unităților de învățământ. „A boicota aceste simulări este un act minim de demnitate, o formă de protest care nu ne afectează financiar, dar care trimite un semnal puternic", au precizat atunci.

FSLI și "Spiru Haret" avertizează că neparticiparea la simulări reprezintă „doar pasul premergător unui protest de amploare programat la finalul anului școlar, exact în perioada examenelor naționale propriu-zise". Situația rămâne incertă în unitățile unde nu toți angajații sunt membri de sindicat. Ministerul Educației nu a comunicat deocamdată măsuri concrete.