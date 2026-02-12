Structura anului școlar 2026-2027. Calendar oficial pentru cursuri, vacanțe și examene

Pentru asigurarea predictibilității, fiecare unitate de învățământ va transmite până la 1 aprilie 2026 structura detaliată a anului școlar 2026-2027, incluzând deciziile privind elementele flexibile, precum săptămâna de vacanță din februarie.

Ordinul de ministru privind aprobarea structurii anului școlar 2026-2027 va fi disponibil pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării după publicarea în Monitorul Oficial.

Elevii vor începe cursurile pe 7 septembrie 2026, iar acestea se vor încheia pe 18 iunie 2027.

Câte săptămâni are anul școlar 2026-2027

Anul școlar 2026-2027 are o durată standard de 36 de săptămâni de cursuri. Există însă excepții pentru clasele terminale, respectiv clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă și clasele a VIII-a.

Aceste diferențe sunt stabilite pentru a permite organizarea în timp util a Evaluării Naționale 2027 și a examenului de Bacalaureat 2027.

Cânt încheie cursurile elevii din clasa a XII-a și a VIII-a

În structura anului școlar 2026-2027, clasele terminale beneficiază de un calendar adaptat examenelor naționale. Elevii de clasa a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă vor avea un total de 34 de săptămâni de cursuri, urmând să încheie anul școlar la data de 4 iunie 2027, pentru a se putea pregăti pentru examenul de Bacalaureat.

În cazul elevilor de clasa a VIII-a, anul școlar va cuprinde 35 de săptămâni de cursuri, cu finalizare la 11 iunie 2027, astfel încât calendarul să permită desfășurarea în condiții optime a Evaluării Naționale.

De ce nu începe școala pe 15 septembrie 2026

Au existat propuneri privind începerea cursurilor la 15 septembrie și încheierea acestora la 15 iunie, precum și sugestii de eliminare sau comasare a programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”.

Ministerul Educației a explicat că eliminarea acestor programe nu ar fi redus numărul total de săptămâni de cursuri, deoarece ele sunt deja incluse în structura anului școlar. De asemenea, decalarea începerii cursurilor cu o săptămână ar fi dus la încheierea anului pe 25 iunie 2027, ceea ce ar fi împins examenele naționale cu o săptămână mai târziu, conform ministerului.

O astfel de modificare ar fi afectat calendarul admiterii la liceu și la facultate, motiv pentru care s-a decis păstrarea datei de 7 septembrie 2026 ca început oficial al anului școlar.

„Începerea cursurilor cu o săptămână mai târziu, cu menţinerea numărului de săptămâni de cursuri (36), ar fi implicat decalarea cu o săptămână a încheierii cursurilor anului şcolar (25 iunie, faţă de 18 iunie), ceea ce are drept consecinţă decalarea cu o săptămână a examenelor naţionale (evaluare naţională şi bacalaureat 2027). Considerăm că este în interesul superior al copilului ca examenele să nu se decaleze, date fiind etapele ulterioare (admiterea la liceu, pentru absolvenţii clasei a VIII-a, respectiv admiterea la facultate, pentru absolvenţii clasei a XII-a)”, au transmis reprezentanţii MINisterului educaţiei.