Surse: Când ar putea fi publicat raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024
Surse: Când ar putea fi publicat raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024

Structura anului școlar 2026-2027. Calendar oficial pentru cursuri, vacanțe și examene

Stiri Educatie
scoala elevi
Shutterstock

Ministerul Educației a aprobat forma finală a structurii anului școlar 2026-2027. Calendarul școlar păstrează organizarea pe module și include 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor.

autor
Raluca Ionescu-Heroiu

Pentru asigurarea predictibilității, fiecare unitate de învățământ va transmite până la 1 aprilie 2026 structura detaliată a anului școlar 2026-2027, incluzând deciziile privind elementele flexibile, precum săptămâna de vacanță din februarie.

Ordinul de ministru privind aprobarea structurii anului școlar 2026-2027 va fi disponibil pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării după publicarea în Monitorul Oficial.

Elevii vor începe cursurile pe 7 septembrie 2026, iar acestea se vor încheia pe 18 iunie 2027.

Câte săptămâni are anul școlar 2026-2027

Anul școlar 2026-2027 are o durată standard de 36 de săptămâni de cursuri. Există însă excepții pentru clasele terminale, respectiv clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă și clasele a VIII-a.

Citește și
Elevii din Bucureşti vor intra vineri în vacanţă. Când se vor întoarce la şcoală
Elevii din Bucureşti vor intra vineri în vacanţă. Când se vor întoarce la şcoală

Aceste diferențe sunt stabilite pentru a permite organizarea în timp util a Evaluării Naționale 2027 și a examenului de Bacalaureat 2027.

Cânt încheie cursurile elevii din clasa a XII-a și a VIII-a

În structura anului școlar 2026-2027, clasele terminale beneficiază de un calendar adaptat examenelor naționale. Elevii de clasa a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă vor avea un total de 34 de săptămâni de cursuri, urmând să încheie anul școlar la data de 4 iunie 2027, pentru a se putea pregăti pentru examenul de Bacalaureat.

În cazul elevilor de clasa a VIII-a, anul școlar va cuprinde 35 de săptămâni de cursuri, cu finalizare la 11 iunie 2027, astfel încât calendarul să permită desfășurarea în condiții optime a Evaluării Naționale.

De ce nu începe școala pe 15 septembrie 2026

Au existat propuneri privind începerea cursurilor la 15 septembrie și încheierea acestora la 15 iunie, precum și sugestii de eliminare sau comasare a programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”.

Ministerul Educației a explicat că eliminarea acestor programe nu ar fi redus numărul total de săptămâni de cursuri, deoarece ele sunt deja incluse în structura anului școlar. De asemenea, decalarea începerii cursurilor cu o săptămână ar fi dus la încheierea anului pe 25 iunie 2027, ceea ce ar fi împins examenele naționale cu o săptămână mai târziu, conform ministerului.

O astfel de modificare ar fi afectat calendarul admiterii la liceu și la facultate, motiv pentru care s-a decis păstrarea datei de 7 septembrie 2026 ca început oficial al anului școlar.

„Începerea cursurilor cu o săptămână mai târziu, cu menţinerea numărului de săptămâni de cursuri (36), ar fi implicat decalarea cu o săptămână a încheierii cursurilor anului şcolar (25 iunie, faţă de 18 iunie), ceea ce are drept consecinţă decalarea cu o săptămână a examenelor naţionale (evaluare naţională şi bacalaureat 2027). Considerăm că este în interesul superior al copilului ca examenele să nu se decaleze, date fiind etapele ulterioare (admiterea la liceu, pentru absolvenţii clasei a VIII-a, respectiv admiterea la facultate, pentru absolvenţii clasei a XII-a)”, au transmis reprezentanţii MINisterului educaţiei.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” în 2026-2027

În anul școlar 2026-2027, programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în intervalul 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.

Acestea rămân incluse în structura oficială a anului școlar, fiind parte din numărul total de săptămâni de cursuri. Ministerul Educației argumentează menținerea lor prin rolul pe care îl au în îmbinarea învățării teoretice cu activități practice, nonformale și de dezvoltare socio-emoțională.

Vacanța de schi din februarie 2027

Așa-numita vacanță de schi va fi stabilită la nivel județean în perioada 15 februarie – 7 martie 2027.

Inspectoratele școlare județene și cel al municipiului București vor decide săptămâna exactă de vacanță după consultări cu elevii, părinții și cadrele didactice.

Deși în faza de consultare publică s-a propus reducerea intervalului la două săptămâni, forma finală păstrează un interval de trei săptămâni, oferind mai multă flexibilitate la nivel local.

Vacanțe în anul școlar 2026-2027

Înafară de vacanța de schi, care durează o săptâmână și care poate fi stabilită în perioada 15 februarie – 7 martie 2027, elevii mai beneficiază și de alte vacanțe pe parcursul anului școlar, după cum urmează:

·      26 - 30 octombrie 2026: Vacanța de toamnă

·      23 decembrie 2026 – 8 ianuarie 2027: Vacanța de iarnă

·      26 -30 aprilie: Vacanța de primăvară

Zile libere pentru elevi în anul școlar 2026-2027

Pe lângă vacanțele școlare stabilite, elevii mai beneficiază și de zile libere prin prisma sărbătorilor legale declarate zile nelucrătoare. Unele zile libere sunt deja incluse în vacanțele din structura anului școlar.

·      30 noiembrie 2026 (Sfântul Andrei)

·      1 decembrie 2026 (Ziua Națională a României)

·      25 decembrie 2026 (Crăciunul) *vacanța de iarnă începe pe 23 decembrie

·      1 ianuarie 2027 (prima zi din Anul Nou)

·      6 ianuarie 2027 (Boboteaza)

·      7 ianuarie 2027 (Sfântul Ioan Botezătorul)

·      30 aprilie 2027 (Vinerea Mare)

·      3-4 mai 2027

·      1 iunie 2027 (Ziua Copilului)

Etichete: structura anului școlar, elevi, scoala, examene, bacalaureat, evaluare nationala,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Gimnasta cu 10 pe linie la școală a devenit „regină” la bârnă: „Iubesc ceea ce fac”
Gimnasta cu 10 pe linie la școală a devenit „regină” la bârnă: „Iubesc ceea ce fac”
Citește și...
Elevii din Bucureşti vor intra vineri în vacanţă. Când se vor întoarce la şcoală
Stiri Educatie
Elevii din Bucureşti vor intra vineri în vacanţă. Când se vor întoarce la şcoală

Elevii din Bucureşti vor intra vineri, după finalizarea cursurilor, în vacanţă şi se vor întoarce la şcoală pe 23 februarie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Peste 200 de școli din țară vor fi evaluate printr-o platformă online. Cum funcționează „Edumetrix”
Stiri Educatie
Peste 200 de școli din țară vor fi evaluate printr-o platformă online. Cum funcționează „Edumetrix”

200 de școli vor intra, în următoarele două luni, într-un proces de evaluare extern, printr-o platformă online realizată în parteneriat cu Ministerul Educației.

Un parlamentar englez acuză românii de o ”înșelătorie industrială” prin împrumuturi pentru studii. Care este realitatea
Stiri Educatie
Un parlamentar englez acuză românii de o ”înșelătorie industrială” prin împrumuturi pentru studii. Care este realitatea

Un politician britanic acuză fără să prezinte dovezi că unii români nu și-ar plăti creditele luate pentru a urma studii universitare în Regatul Unit. 

Recomandări
Nicușor Dan: România poate participa la Consiliul pentru Pace doar ca observator. Încă discutăm cu partea americană
Stiri Politice
Nicușor Dan: România poate participa la Consiliul pentru Pace doar ca observator. Încă discutăm cu partea americană

Președintele Nicușor Dan înclină spre a nu participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump organizată la Washington, în 19 februarie, au transmis surse pentru Știrile PRO TV.

Robert Negoiță a scăpat de controlul judiciar și poate reveni la Primăria Sectorului 3. Decizia instanţei este definitivă
Știri Actuale
Robert Negoiță a scăpat de controlul judiciar și poate reveni la Primăria Sectorului 3. Decizia instanţei este definitivă

Tribunalul Bucureşti a admis joi o plângere formulată de primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, şi a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze.

Structura anului școlar 2026-2027. Calendar oficial pentru cursuri, vacanțe și examene
Stiri Educatie
Structura anului școlar 2026-2027. Calendar oficial pentru cursuri, vacanțe și examene

Ministerul Educației a aprobat forma finală a structurii anului școlar 2026-2027. Calendarul școlar păstrează organizarea pe module și include 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Februarie 2026

50:09

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Februarie 2026

01:44:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

23:10

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

„Cutremur“ în Qatar! Coman își face bagajele: „Consecințe inevitabile, capete căzute“

Sport

Ana Maria Bărbosu, într-un moment complicat al carierei: ce a anunțat COSR