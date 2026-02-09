Iar administratorii domeniilor schiabile se bucură de clienți o perioadă mai lungă. La mai puțin de 60 de kilometri de Cluj-Napoca, pârtia de schi de la Buscat a fost doar a celor mici. O oră de schi cu instructor costă 190 de lei.

Agnes Ruscal, instructor: ”Suntem sold out, sperăm să mai găsim instructori să primim și mai mulți copii de la anul”.

” - Suntem cu familia în vacanță, pentru fetița mea. E vacanță, e foarte bine, zăpadă bună!

-Ce buget v-ați alocat pentru o zi?

-Cam 1.500 cu tot cu mâncare, ski pass.

-Pentru câte zile ați venit?

-Pentru 4”.

Părinții care n-au putut să-și ia concediu i-au trimis pe cei mici în tabără. Dar 5 zile costă 2.800 de lei.

Iancu Șerbănescu, reprezentant stațiune: ”A nins azi noapte, un 5 cm și a început vacanța. Ne aduce undeva la 500 de copii în tabără".

Copiii din județul Timiș găsesc zăpadă din plin în Apuseni și pe Muntele Mic. Administratorii pârtiilor se vor bucura anul acesta de clienți timp de două săptămâni.

Provocare pentru părinții copiilor care rămân în oraș

Florin Anton, proprietar bază schi: ”A venit Timișul în special, cei care sunt în vacanță. Bihorul va avea peste o săptămână”.

Horațiu Buna, administrator pârtie Muntele Mic: ”Ajută destul de mult și mai ales ajută anul acesta că județele au și înțeles că trebuie să-și ia vacanță diferit. În primii ani ne-am trezit și cu Timișul și cu Carașul și Aradul împreună, acum au separat. E un balon de oxigen pentru noi, noi la Muntele Mic din păcate am început din 4 ianuarie sezonul ăsta, deci cam 30% din sezon a căzut”.

Pentru părinții ai căror copii rămân în oraș, săptămâna de vacanță e însă o provocare în plus.

Femeie: ”Suntem între birou, job. Astăzi mi-am luat o zi liberă și am fost cu ele la piscină și acuma la o înghețată. Mâine o să merg cu ele la birou".

Un after-school din Cluj, de exemplu, organizează ateliere inclusiv pentru copiii care vin doar pentru o săptămână.

Ioana Pālacean, reprezentant centru after-school: ”Părinții pot să plătească doar costul mesei, de exemplu, sau pot să fie reduceri considerabile de 50, 60, 70% în funcție de posibilitățile pe care le au”.

De săptămâna viitoare, în vacanță de schi vor intra elevii din București și județe precum Brașov, Prahova, Bihor sau Dolj.