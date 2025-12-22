Ministerul Educaţiei anunţă două opţionale noi pentru elevii de gimnaziu. Cursurile dezvoltă competenţe digitale şi sociale

Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă două opţionale noi pentru elevii de gimnaziu, acestea având rolul de a-i pregăti mai bine pentru viaţă.

"Ambele discipline vizează competenţe fundamentale pentru lumea de astăzi, astfel încât m-aş bucura ca elevii să le aleagă într-un număr cât mai mare! În ceea ce priveşte educaţia pentru media digitală, acest demers (1) este introdus în premieră la nivel de gimnaziu şi este astfel o adaptare a şcolii la provocările la care sunt supuşi copiii în lumea în care trăim, dar (2) pregăteşte şi prerechizitele pentru disciplina media digitală care există deja la nivel de liceu (şi care va fi păstrată şi în noua schimbare de curriculum la nivel liceal). Cu referire la educaţia pentru viaţă, programa reactualizează conţinuturi existente la nivel gimnazial şi anticipează noile conţinuturi de acest tip, introduse prin reforma curriculumului la nivel liceal", a declarat ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, citat într-un comunicat remis presei.

Competențe vizate în educația media digitală

Potrivit sursei citate, programa pentru opţionalul "Elemente de educaţie media digitală" vizează formarea a două competenţe esenţiale, dat fiind că tinerii şi copiii sunt expuşi zilnic la un volum tot mai mare de informaţii din mediul digital, iar reţelele de socializare şi conţinuturile online le influenţează modul de a gândi, de a comunica şi de a înţelege lumea:

* gestionarea interacţiunii cu media folosind principiile cetăţeniei democratice, atât pentru exprimarea propriilor idei prin intermediul diverselor tipuri de media, cât şi pentru utilizarea responsabilă a tehnologiilor digitale;

* analizarea critic-reflexivă a interacţiunii cu media şi cu tehnologiile digitale, cu scopul înţelegerii influenţei şi a efectelor acestora în relaţie cu sine, ca receptor, şi cu societatea.

Programa şcolară pentru disciplina opţională "Educaţie pentru viaţă: alege! acţionează! inspiră!" este organizată astfel:

* Clasa a V-a - "Eu Aleg!: autocunoaştere, identificarea şi ierarhizarea valorilor, fundamentarea deciziilor pe principii personale sănătoase";

* Clasa a VI-a - "Eu Acţionez!: transformarea intenţiilor în fapte, asumarea responsabilităţii personale, colaborare şi perseverenţă";

* Clasa a VII-a - "Eu Inspir!: dezvoltarea influenţei pozitive, leadership colaborativ, rezilienţă şi curaj în faţa provocărilor".

Metode de predare

Prin activităţi interactive (studii de caz, jocuri de rol, proiecte, exerciţii de creaţie artistică şi reflecţii scrise), programa urmăreşte să sprijine dezvoltarea integrată a patru domenii majore de conţinut: autocunoaştere şi valori personale, dezvoltare emoţională şi socială - de la intenţie la acţiune şi responsabilitate personală, leadership - influenţă pozitivă şi colaborare, rezilienţă şi adaptare în faţa provocărilor.

"Disciplina promovează o pedagogie a experienţei şi a acţiunii, menită să încurajeze elevii să descopere puterea deciziilor responsabile, curajul acţiunii şi bucuria de a inspira schimbarea în comunitatea lor. În acest fel, programa contribuie la conturarea profilului absolventului de gimnaziu ca persoană autonomă, responsabilă, implicată şi capabilă să conducă prin exemplu", afirmă sursa citată.

Programele au fost realizate în colaborare cu Centrul pentru Jurnalism Independent ("Elemente de educaţie media digitală"), respectiv Asociaţia Maxwell ("Educaţie pentru viaţă: alege! acţionează! inspiră!") şi sunt disponibile pe site-ul CNCE (Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare).

Documentele au fost trimise pentru a fi publicate în Monitorul Oficial.

