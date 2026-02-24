Imagini verificate de agenția Associated Press arată studente de la Universitatea Al Zahra, dar și tineri de la Universitatea din Teheran, în timp ce scandează împotriva regimului.

Au răsunat inclusiv chemări simbolice la revenirea dinastiei Pahlavi și mesaje de rezistență în memoria celor uciși la proteste, luna trecută.

Manifestațiile vin în contextul în care săptămâna aceasta sunt porgramate, la Geneva, noi negocieri privind programul nuclear iranian, între Teheran și emisarul lui Donald Trump.

Potrivit presei americane, Trump a decis să dea o ultima șansă discuțiilor cu Iranul.

Cântărește încă utilitatea unor lovituri militare limitate, ca mijloc de presiune.