Specialiștii străini din Educație explică de ce pleacă tinerii români din țară și oferă soluții pentru schimbare

Confruntați cu această realitate tristă, oameni de afaceri, autorități și adolescenți s-au reunit la Poiana Braşov, în cadrul unui Summit ce vizează transformarea Educaţiei.

Victor are 15 ani. Îi plac matematica, fizica și informatica, dar vrea să-și dezvolte și abilitatea de a vorbi în public. Spune că elevii ar trebui ascultaţi - nu doar pentru note, ci şi pentru opiniile lor.

Victor: "Sistemul educațional din România are potenţial, dacă continuăm să găsim soluţii şi să atacăm problemele, cred că putem ajunge departe. Chiar cred că dacă eu rămân şi alţii iau aceeaşi decizie, vom reuşi să facem o schimbare."

Fostul ministru al educației din Lituania a declarat că dialogul cu elevii este mai important decât birocrația. Așa că, la el în țară, a renunțat la rapoarte.

Gintaras Steponavičius, fost ministru al educației în Lituania: "Hârtiile sunt o sursă de corupție. Scoaterea lor din viaţa şcolară de zi cu zi va schimba gândirea multor oameni care controlează şcolile sau a celor care sunt prea ocupaţi să completeze hârtiile acestea."

Pe Cristina, sistemul educațional de la noi nu a convins-o. La 17 ani e mai hotărâtă ca niciodată să meargă la facultate în străinătate. Vrea să studieze economie în Olanda.

Cristina: "E o ambiție de a mea, de a vedea de ce e atât de bine afară, mi se pare că altora le merge atât de bine cu soluțiile găsite. Mă descurajează să urmez o facultate aici în România, poate că după 3-4 ani de facultate şi muncă intensivă eu totuşi să nu fiu pregătită."

Profesorul Ray Iunius a făcut parte din comisia guvernamentală elvențiană și a contribuit la scrierea legilor educației universitare duale. Spune că învățământul dual și colaborarea cu mediul de afaceri sunt modele care ar trebui dezvoltate și la noi.

Ray Iunius, profesor la Universitatea din Lausanne: "Care este finalitatea educației? Schimbarea. Un om educat se schimbă. Când învățăm ne schimbăm, producem schimbare, schimbarea e pozitivă."

Dragoş Anastasiu, antreprenor: "Am contribuit și ca mediu de afaceri și ONG și mediu privat la ceea ce se cheamă One Voice For Education. Şi pentru că noile Legi ale Educației să fie nu pe o săptămână, un an, doi, să fie de acum înainte 20 de ani, să fie moderne şi să nu ne mai atingem de ele."

În 36 de județe din România sunt mai mulți pensionari decât tineri. În fiecare an, populația țării scade în medie cu 140.000 de locuitori - unii se sting, alţii pleacă să îşi facă un rost peste hotare.

