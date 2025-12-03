Elevi români, campioni mondiali la informatică și șah. Guvernul i-a premiat cu aproape 4,5 milioane de lei

03-12-2025 | 19:49
Într-o țară în care mult prea mulți elevi sunt analfabeți funcționali, iar abandonul școlar atinge cote alarmante, peste o sută de copii sclipitori au fost premiați pentru excelență la olimpiadele internaționale.

autor
Roxana Hulpe

Dureros este că cei mai mulți dintre ei vor pleca la universități din străinătate după ce vor termina liceul.

Rares, Andrei și Mihai au luat aur pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică. Andrei este al 4-lea cel mai bun informatician al lumii.

Deși Ministerul Educației a eliminat bursele de excelență, anul acesta îi răsplătește pe olimpici cu aproape 4,5 milioane de lei: 20.000 de lei pentru aur, 12.500 de lei pentru argint și câte 10.000 de lei celor medalizați cu bronz.

Andrei Iorgulescu, elev: Cred că situația economică a unei țări nu e ceva foarte diferit de o problemă logică. Trebuie organizare, noi olimpicii facem asta. Găsim planuri.

Corespondent Știrile ProTV: În jurul meu sunt 147 de elevi care au reușit să schimbe orele de studiu în 206 premii internaționale: 4 medalii de aur absolut, 59 medalii de aur, 60 de argint și alte zeci de bronzi și mențiuni. Iar cifrele acestea nu spun totul. În spatele lor sunt momente în care au plâns, au vrut să renunțe dar nu au făcut-o, au avut și 179 de profesori care au crezut în ei. Azi primesc premii, dar marea victorie e că au ales să rămână curioși, ambițioși și nerăbdători să schimbe lumea.

Zâmbetul Emei este dovada că studiul zilnic vine din plăcere. Atunci când nu are chef de matematică și informatică, cântă la chitară sau iese cu prietenii.

Cei mai mulți vor să studieze în străinătate. Este și cazul lui Andrei. Are 14 ani, iar de la 8 e campion la șah. Acum a cucerit aurul absolut, însă nu vrea să se oprească.

Performanța acestor tineri este cu atât mai mare cu cât în România 40% dintre elevii de liceu nu înțeleg ce citesc.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 03-12-2025 19:30

