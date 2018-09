Şi manualele de biologie pentru clasa a VI-a sunt greşite. Expert: "Par făcute pe calorifer"

Scandalul manualelor publicate de Editura Didactică şi Pedagogică a Ministerului Educaţiei ia amploare.

Profesorii reclamă greşeli flagrante, cum ar fi la Biologie, unde inima este plasată greşit, dar şi un conţinut învechit, la Limba şi literatura România, unde copiii vor învăţa din nou, despre "Sobieski şi românii". În toată această poveste, omul care a iniţiat proiectul manualului unic, fostul ministru al Educaţiei Liviu Pop, susţine că în minister ar fi infiltraţi oameni plătiţi să dea girul pentru astfel de greşeli, ca să strice imaginea instituţiei.

În manualul de Biologie de clasa a VI-a, într-o imagine care prezintă organele omului, inima şi ficatul sunt aşezate greşit: inima în dreapta şi ficatul în stânga. La altă pagină, scrie că plămânii au câte un lob superior şi unul..."interior", în loc de inferior. În plus, dacă într-un exerciţiu apare că "Vasele de sânge însumează peste 160.000 de kilometri", la un alt capitol, autorul susţine că "Totalitatea vaselor de sânge din corpul unui adult are o lungime de 96 000 kilometri".

Marius Neacşu, profesor universitar la Academia de Studii Economice: "Mie îmi par nişte manuale făcute pe genunchi, nişte manuale de apartament, făcute pe un calorifer, nişte manuale care au sărit peste foarte foarte multe etape. De exemplu, o greşeală de începător care apare în aproape toate manualele este ca o informaţie apare diferit, la pagini diferite. Asta e greşeala standard de începător, ori a unui redactor începător, ori a lipsei unui redactor"

Culmea este că autorul acestui manual este Elena Crocnan, directorul Colegiului Naţional Sfântul Sava din capitală, cunoscut pentru pregătirea extraordinară la biologie şi chimie pentru viitorii studenţi la Medicină. Contactată de Ştirile ProTV, aceasta a refuzat să ofere un punct de vedere.

Iar Ministerul Educaţiei a anunţat că va tipări o erată cu aceste greşeli şi va deschide o anchetă pentru a stabili vinovaţii. Pe de altă parte, mai mulţi profesori contestă conţinutul învechit şi greoi al manualelor de română, dar şi că tentativa de modernizare s-a transformat într-o carte cu de toate.

De exemplu, la capitolul modele şi antimodele, găsim, fără nicio legătură, o imagine cu o tablă de şah, urmată de o înregistrare cu povestea lui Hagi Tudose, scrisă în 1903. Apoi, la unul dintre exerciţii, copiii sunt puşi să exprime prin alegerea unui emoticon sentimentul pe care l-au avut ascultând acel text.

Cristina Tunegaru, profesoară de limba romană: "Manualele acestea nu sunt construite având în centru imaginea copilului de astăzi. sunt texte şi tipuri de exerciţii construite pentru profesorul care a predat 30 de ani în şcoala românească şi s-a obişnuit cu acele texte şi ştie deja cum să le predea, are aceleaşi metode şi atunci îi e uşor. Ştie că are „Sobieski şi românii”, ştie ce are de făcut la „Sobieski şi românii”, nu trebuie să se pregătească"

Marius Neacşu, profesor universitar la Academia de Studii Economice: "în primul rând, pentru procesul în sine este vinovat cine a iniţiat toată această chestiune - ministerul Educaţiei. Pentru greşelile de redactare e responsabilă editură, iar pentru conţinutul ştiinţific - autorii"

În 2017, Editura Didactică şi Pedagogică deţinea doar 5% din piaţa de carte şcolară. Un an mai târziu, ea a devenit responsabilă 100% de manualele şcolare, iar ministerul a promis că vom avea mai multe manuale şi mai ieftine. Dacă în 2017, au fost cumpărate 25 de titluri noi pentru 25 de milioane de lei, acum pentru 105 titluri noi s-au dat 24 de milioane de lei.

Manualul unic a fost ideea lui Liviu Pop, fost ministru al Educaţiei. Acesta dă de înţeles că în spatele greşelilor din manuale se afla o conspiraţie. "Eu nu sunt convins azi că nu este un mic sabotaj din partea anumitor delegaţi, cu ghilimele de rigoare, ai baronilor manualelor, plătiţi la negru sau pe stat de plată de anumite edituri, care din păcate încă mai persistă şi în minister şi în inspectorate"

Până acum, ministerul a tipărit deja 1.600.000 de manuale, iar costurile totale se ridică la peste 5 milioane de euro.