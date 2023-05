Școlile și liceele profesionale din Alba Iulia caută elevi. „Avem fete inclusiv la mecanici auto, electricieni”

La un târg educațional organizat în Alba Iulia, copiii au fost puși în fața unor demonstrații care să-i convingă de avantajele unor meserii precum cea de electrician, mecanic auto sau bucătar. Nici latura financiară nu a fost uitată în discuții.

O elevă care învață meseria de electrician le-a arătat vizitatorilor mai mici ce poate crea.

Elevă: „Aici este un circuit, de aici am dat drumul la siguranță și aici sunt toate conectate”.

Carmen Sînc, directorul Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia: „Noi am pornit cu 46 de elevi și am ajuns aproape la 300 de elevi la învățământul dual plus profesional. Avem fete inclusiv la mecanici auto, electricieni”.

Școlile le-au prezentat elevilor de clasa a VIII-a ofertele educaționale, care îi pot ajuta să devină independenți financiar mai devreme.

Aurica Jittu, profesor: „Meseriile sunt bine plătite și căutate și în străinătate. Avem și absolvenți care lucrează în Germania”.

Elevă: „Mi se pare un târg bine conceput dacă nu ești sigură pe ce profil să te duci și vrei să vezi. E o șansă foarte bună”.

Marian Igna-Boța, administratorul unei firme de construcții: „Alternativa învățământului profesional dual este foarte motivantă, deoarece atât pe perioada pregătirii teoretice și practice, copiii primesc o bursă de 200 de lei de la școală și 200 de lei minim de la agentul economic și, după finalizarea celor trei ani, au asigurat un loc de muncă”.

Angajatorii resimt lipsa de personal calificat, mai ales în domeniul construcțiilor sau al metalurgiei.



George Precupescu, reprezentantul unei firme: „Foarte mulți oameni au ajuns la vârsta de pensionare și e nevoie de o mare masă de oameni tineri pentru a-i înlocui”.

Târgul ofertelor educaționale din Alba Iulia este deschis și vineri.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 11-05-2023 17:23