Cele mai bune note s-au obţinut în Cluj, Iași și Brașov, iar cele mai slabe, în Călărași, Giurgiu și Teleorman. Participanții la testarea de antrenament, cu subiect unic pe țară, și-au aflat rezultatele luni, și vor decide dacă acceptă ca profesorii să le treacă în catalog.

Fiecare profesor de română și matematică a discutat cu elevii cele mai frecvente greșeli și media generală a clasei.

Profesor, la clasă: „Note foarte mici nu au fost, adică sub 6 nu au existat. Textul argumentativ v-a pus probleme, dar cum spuneam mai devreme„ nu ne descurajăm.”

Reporter: Cât ai luat?

Elev: „9,40.”

Reporter: Unde ai greșit?

Elev: „La gramatică, cel mai mult. La literatură învăț exact și e mai ușor.”

Elev: „Partea de gramatică la început a fost mai ușoară, dar la capcane...”

Reporter: Au fost și capcane, ai picat în ele?

Elev: „Cred că într-una am picat.”

La nivel național, din cei 144.000 de candidați, 69% au reușit să treacă de nota 5 la proba de Limba Română. 12.000 de viitori absolvenți de gimnaziu au primit între 9 și 10, iar 2.800 de elevi au luat sub 2, din care 1 a fost punctul din oficiu.

Mihaela Mihai, profesoară: „S-au încurcat, să știți, și la cele simple. Diftongul acela la prima cerință, în ce privește gramatica, i-a păcălit. S-au descurcat foarte bine la sinonime, la verb au mai uitat. Problema copiilor din zilele noastre e că ei nu citesc toate cuvintele din cerință.”

Elev: „Am greșit exact ce a zis doamna, la gramatică puțin”.

Reporter: Poți să ne zici cât ai luat?

Elev: „9,30.”

La matematică, 50.000 de concurenți au rămas sub pragul corijenței. Doar 65% au luat peste 5, iar 4.800 s-au încadrat între 9 și 10.

De altfel, a fost şi proba unde elevii, per total, au luat note mai mici faţă de cea de Limba Română. Inclusiv Capitala, din cauza notelor de la Matematică, nu a intrat în top cinci oraşe cu medii foarte mari.

Daniela Bălănescu, inspector școlar: „Geometria, care de obicei le provoacă probleme... s-au descurcat bine. Nu foarte bine, pentru că n-au ajuns încă în etapa de aprofundare.”

În statistica națională nu sunt cuprinși cei peste 5.000 de elevi din școlile unde simularea nu a fost organizată, și nici cei 13.000 care nu s-au prezentat la probe. În total, 15% din cursanții înscriși în clasa a opta, care mai au totuși șansa unei noi sesiuni de simulare, promisă de Ministerul Educației. Tot cu subiect unic și corectare în platformă digitală, doar că tezele nu vor fi notate de profesori din alte județe, ci de cei ai clasei.