Rezultate Simulare Evaluare Națională 2026. Ce se întâmplă cu notele obținute de elevi

Rezultatele simulării pentru Evaluarea Națională 2026 oferă o imagine clară asupra nivelului de pregătire al elevilor înaintea examenului final.

Când sunt afișate notele Simulării Evaluării Naționale 2026

Potrivit calendarului oficial privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, rezultatele aferente anului 2026 sunt comunicate astăzi, 30 martie, în mod individual fiecărui elev.

Datele centralizate de Ministerul Educației și Cercetării includ rezultatele obținute la probele scrise și oferă o imagine de ansamblu asupra performanței elevilor la nivel național.

Procesul de corectare a lucrărilor s-a desfășurat în sistem digitalizat. În cele 4.545 de unități de învățământ unde s-a organizat simularea, peste 12.000 de profesori asistenți au contribuit la scanarea și încărcarea lucrărilor pe platforma informatică. Sistemul a funcționat fără probleme pe întreaga durată a procesului.

Rezultatele înregistrate la simulare

Conform datelor generate de platforma digitală, situația lucrărilor evaluate este următoarea:

Calendar Evaluare Națională 2026. Când încep examenele naționale pentru elevii din clasa a VIII-a
·      Limba și literatura română - Au fost evaluate 145.257 de lucrări.

·      Matematică - Numărul lucrărilor corectate a fost de 144.399.

·      Limba și literatura maternă - Au fost evaluate 8.766 de lucrări.

Cum se corectează lucrările

Evaluarea s-a realizat în condiții similare examenului oficial, prin distribuirea aleatorie a lucrărilor către profesori din întreaga țară.

Conform metodologiei, în situațiile în care diferența dintre notele acordate de cei doi evaluatori depășește un punct, lucrarea este recorectată de alți doi profesori. Nota finală este stabilită ca medie a notelor intermediare, după eliminarea valorilor extreme.

Procentul lucrărilor reevaluate în 2026 este:

  • 9,78% la limba română (comparativ cu 8,81% în 2025 și 11,39% în 2024)
  • 0,1% la matematică (nivel similar cu anii anteriori)
  • 5,72% la limba maternă (față de 4,8% în 2025 și 8% în 2024)

Unde sunt afișate rezultatele de la Simularea Evaluării Naționale 2026

Rezultatele simulării nu sunt afișate public, ci sunt transmise individual elevilor. Acestea au fost trimise către inspectoratele școlare, urmând să ajungă în fiecare unitate de învățământ sub formă de cataloage și borderouri de evaluare.

Ulterior, rezultatele vor fi analizate la nivelul școlilor, prin discuții cu elevii, întâlniri cu părinții și în cadrul consiliilor profesorale. Scopul acestor analize este identificarea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea performanțelor înainte de examenul final.

Trecerea notelor în catalog după simularea Evaluării Naționale 2026

Rezultatele obținute la simularea Evaluării Naționale 2026 pot fi consemnate în catalog doar în anumite condiții. Mai exact, notele sunt trecute oficial numai dacă există o cerere scrisă din partea elevului sau a părintelui.

Potrivit reglementărilor în vigoare, fiecare unitate de învățământ are obligația de a analiza rezultatele obținute de elevi la simulările naționale și de a întocmi un raport pe care îl transmite inspectoratului școlar. Acest document include și un plan de măsuri, destinat corectării eventualelor lacune și îmbunătățirii performanțelor școlare.

De asemenea, școlile care înregistrează rezultate slabe sunt monitorizate îndeaproape de inspectoratele școlare. Acestea oferă sprijin și îndrumare constantă, astfel încât elevii să își poată îmbunătăți nivelul de pregătire înainte de examenul final.

Lucrările elevilor rămân în școlile unde au fost susținute probele, iar profesorii au acces atât la acestea, cât și la fișele de evaluare, pentru a le discuta cu elevii.

În plus, utilizarea platformei digitalizate permite colectarea unor date detaliate privind modul de rezolvare a fiecărui item. Ministerul Educației urmează să publice o analiză națională privind gradul de reușită, în special pentru limba română și matematică.

Astfel de analize vor fi realizate și la nivelul fiecărei școli și al inspectoratelor, pentru a sprijini adaptarea strategiilor educaționale și creșterea rezultatelor elevilor la Evaluarea Națională 2026.

Calendar Evaluarea Națională 2026:

  • 8 – 12 iunie 2026: Înscrierea la examen
  • 12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă
  • 24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă
  • 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00; vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor între 14:00 – 18:00
  • 2 – 3 iulie 2026: Continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor
  • 4 – 7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor
  • 8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale după contestații

Când începe Evaluarea Națională în 2026

Evaluarea Nationala 2026 începe oficial pe 22 iunie 2026, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Aceasta marchează prima zi a examenelor pentru elevii de clasa a VIII-a.

Cursurile pentru elevii din clasa a VIII-a se încheie pe 12 iunie. 

Calendarul pentru Evaluarea Națională 2026 stabilește perioada în care elevii de clasa a VIII-a susțin examenele care le influențează admiterea la liceu. 

