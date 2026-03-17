Rezolvarea LIVE a subiectelor de la Matematică – Simularea Evaluării Naționale 2026. Care erau răspunsurile corecte

Simularea probei la Matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026 a avut loc pe 17 martie, în condiții similare examenului oficial, elevii având la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor. 

Subiectele sunt rezolvate de profesorii Cristian Demian și Monica Chivu de la Centrul Unirea. Potrivit acestora, problema cea mai dificilă a fost cea de la subiectul 6.

Subiectele au fost structurate în trei părți, după modelul deja cunoscut. Primele două subiecte au conținut itemi de tip grilă, unde elevii au trebuit să aleagă varianta corectă, punctajul fiind acordat doar pentru răspunsul final.

La Subiectul I și Subiectul al II-lea, exercițiile au verificat cunoștințe de bază și medii, precum calcule cu numere reale, fracții, ecuații, dar și aplicarea unor proprietăți matematice. Răspunsurile corecte au fost stabilite prin baremul oficial, fiecare item valorând câte 5 puncte.

Subiectul al III-lea a inclus probleme mai complexe de algebră și geometrie, unde elevii au trebuit să prezinte rezolvări complete. În această parte s-au acordat punctaje intermediare pentru pașii corecți, chiar dacă soluția finală nu era completă.

Potrivit baremului de corectare, rezolvările corecte presupuneau aplicarea corectă a formulelor și justificarea fiecărui pas de calcul, fiind acceptate și metode diferite de cele din barem, dacă duceau la rezultatul corect.

În ansamblu, subiectele au fost considerate accesibile, urmărind atât verificarea noțiunilor fundamentale, cât și capacitatea elevilor de a rezolva probleme mai complexe și de a-și argumenta soluțiile.

NEWS ALERT UEFA a luat decizia asupra lui Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo
NEWS ALERT UEFA a luat decizia asupra lui Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo
Simulare la Matematică Evaluare Națională 2026. S-a încheiat proba. Vezi ce subiecte s-au dat - FOTO
Evaluare nationala 2025
Simulare la Matematică Evaluare Națională 2026. S-a încheiat proba. Vezi ce subiecte s-au dat - FOTO

Simularea la matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026 a început marți dimineață, 17 martie, în toate unitățile de învățământ din România.

Simularea Evaluării Naționale 2026. Zeci de școli nu au organizat simularea, peste 5.200 de elevi au absentat
Evaluare nationala 2025
Simularea Evaluării Naționale 2026. Zeci de școli nu au organizat simularea, peste 5.200 de elevi au absentat

Simularea Evaluării Naționale a fost organizată în 97,8% dintre unitățile de învățământ gimnazial, a anunțat luni Ministerul Educației, după desfășurarea probei de Limba și literatura română.

Baremul de corectare la Limba română – Simularea Evaluării Naționale 2026. Când se afișează notele
Evaluare nationala 2025
Baremul de corectare la Limba română – Simularea Evaluării Naționale 2026. Când se afișează notele

Baremul de corectare și subiectul la proba de Limba și literatura română de la Simularea Evaluării Naționale 2026 au fost publicate luni, la ora 15:00, de către Ministerul Educației. 

Alertă la granița României. MApN confirmă că fragmente de dronă au căzut în Tulcea, în urma atacurilor rusești din Ucraina
Alertă la granița României. MApN confirmă că fragmente de dronă au căzut în Tulcea, în urma atacurilor rusești din Ucraina

Forţele ruse au lansat marţi dimineaţă noi atacuri cu drone asupra unor obiective din Ucraina, lângă graniţa cu România, iar fragmente de drone au căzut în zona Plauru, judeţul Tulcea, anunţă MApN.

LIVE: Bugetul de stat pe 2026, în Parlament. Dezbateri în comisiile de buget-finanţe. Bugetul CCR, mai mare decât în 2025
LIVE: Bugetul de stat pe 2026, în Parlament. Dezbateri în comisiile de buget-finanţe. Bugetul CCR, mai mare decât în 2025

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 a intrat astăzi în dezbaterea Comisiilor reunite de buget-finanţe de la Camera Deputaţilor şi Senat, parlamentarii urmând să întocmească rapoarte pe fiecare ordonator de credite.

Șeful securității Iranului, precum și șeful forțelor iraniene Basij au fost uciși, a anunțat Israelul
Șeful securității Iranului, precum și șeful forțelor iraniene Basij au fost uciși, a anunțat Israelul

Ministrul apărării din Israel, Israel Katz, a anunțat marți că armata israeliană l-a ucis pe Ali Larijani, un înalt oficial iranian din domeniul securității, într-un atac desfășurat în timpul nopții.

