Audiat în fața Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, Rubio a evitat să răspundă direct la întrebarea dacă Statele Unite trebuie să dețină teritorii în cadrul NATO pentru a le putea apăra. În schimb, el a făcut referire la negocierile aflate în desfășurare cu Danemarca și Groenlanda privind contribuția insulei la apărarea colectivă, scrie Politico.

„Suntem implicați în discuții cu Groenlanda și Danemarca privind utilizarea Groenlandei pentru apărarea colectivă a tuturor”, a declarat Rubio.

Descriind insula ca un element-cheie al sistemelor de apărare antirachetă, oficialul american a adăugat: „Cred că suntem într-un punct bun acum” și a anticipat că din aceste negocieri ar putea rezulta „vești destul de bune”.

Declarațiile vin la scurt timp după ce premierul danez Mette Frederiksen a prezentat miercuri un nou guvern de coaliție, punând capăt unor luni de incertitudine politică. Ministrul de Externe Lars Løkke Rasmussen și-a păstrat funcția și este așteptat să rămână principalul interlocutor al Copenhagăi în relația cu Washingtonul pe tema Groenlandei.

Încercarea președintelui american Donald Trump de a achiziționa insula arctică la începutul acestui an a provocat îngrijorare în rândul aliaților europeni și a determinat Danemarca să pregătească planuri de urgență pentru un eventual scenariu extrem care ar implica o acțiune americană împotriva teritoriului său.

Relațiile dintre membrii NATO s-au deteriorat și mai mult după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului în februarie, când mai multe capitale europene au refuzat să ofere sprijin militar. Madridul nu a permis utilizarea bazelor sale aeriene, iar alte state membre ale Uniunii Europene au refuzat să trimită nave pentru a contribui la redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

Ulterior, Trump a evocat posibilitatea retragerii SUA din NATO în luna aprilie, iar la începutul lunii mai a ordonat retragerea a 5.000 de militari americani din Germania.

În acest context, Marco Rubio a descris summitul NATO programat pentru 7-8 iulie la Haga drept un moment decisiv pentru alianță, apreciind că acesta ar putea deveni „cel mai important summit din istoria NATO”.