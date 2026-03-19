În 69 de unităţi nu se vor susţine probele, dar situaţia se mai poate schimba până luni.

„Potrivit informaţiilor transmise de către inspectoratele şcolare judeţene (data de referinţă: 19 martie, ora 16:00), simularea probelor scrise din cadrul examenului national de bacalaureat din acest an, programată în cursul săptămânii viitoare, se va desfăşura în peste 1.350 de unităţi de învăţământ cu elevi în clase terminale de liceu”, anunţă, joi după-amiază, Ministerul Educaţiei.

Potrivit sursei citate, simularea se va organiza în 1.358 unităţi de învăţământ (95,16%), cu peste 131.000 de elei.

„Unităţi de învăţământ care au anunţat că nu participă la simulare până la momentul raportării: 69 (4,84%)”, a precizat ministrul, explicând că până acum peste 60.500 de elevi au participat deja la simulări organizate la nivel local.

„Mulţumim tuturor cadrelor didactice care, indiferent de sarcinile avute în organizarea şi desfăşurarea acestor simulări, au contribuit şi contribuie la derularea acestui demers important, realizat în interesul elevilor, pentru evaluarea nivelului de pregătire actual, identificarea eventualelor lacune în pregătire şi familiarizarea acestora cu condiţiile de desfăşurare a examenelor naţionale din vara acestui an”, a declarat Mihai Dimian, ministrul Educaţiei şi Cercetării.

Simularea probelor scise ale exacmenului de bacalaureat are loc săptămâna viitoare.

Luni, este programată proba de Limba română, marţi, 24 martie, proba obligatorie a profilului, miercuri va avea loc proba la alegere a profilului şi specializării, iar joi Limba şi literatura maternă.

Comunicarea reezultatelor este programată pentru data de 3 aprilie 2026.

Sindicaliştii din Educaţie, nemulţumiţi de măsurile adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar, au anunţat boicotarea simulării examenelor naţionale. Simularea probelor scrise ale Evaluării Naţionale nu a avut loc în aproape 130 de unităţi.

Calendar Bacalaureat 2026 - sesiunea de vară

Probele de competențe

2 – 4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților

– Înscrierea candidaților 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru clasele a XII-a/a XIII-a

– Încheierea cursurilor pentru clasele a XII-a/a XIII-a 8 – 10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) 10 – 11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B) 11 – 12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)

– Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C) 15 – 17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale (proba D)

Calendarul probelor scrise