Potrivit datelor oficiale, peste 5.200 de elevi din 104 unități de învățământ nu au susținut examenul, iar un elev a fost eliminat pentru tentativă de fraudă.

La proba de Limba și literatura română, desfășurată luni, 16 martie, în cadrul simulării EN VIII 2026, situația participării, raportată de inspectoratele școlare județene la ora 15:00, a fost următoarea:

Unități care au organizat simularea: 4.545 (97,8% din total)

4.545 (97,8% din total) Elevi prezenți (lucrări încărcate): peste 145.200

peste 145.200 Elevi absenți în unitățile care au organizat simularea: peste 11.800

peste 11.800 Elevi eliminați pentru fraudă: 1

Peste 100 de școli nu au organizat Simularea Evaluării Naționale. Numărul elevilor de clasa a VIII-a din cele 104 unități care nu au organizat simularea este de peste 5.200.

Calendarul Simulării Evaluării Naționale

Simularea continuă marți, 17 martie, cu proba la Matematică, și se încheie miercuri, 18 martie, cu proba la Limba și literatura maternă. Rezultatele vor fi comunicate individual, pe 30 martie, și nu vor fi afișate public.