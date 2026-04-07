„Absolvenţii de liceu nu mai trebuie să aibă doar anumite cunoştinţe, accesul la acestea s-a schimbat foarte mult, a crescut foarte mult accesul la informaţie. La ora actuală, informaţia e peste tot. Suntem acum în Vestul Sălbatic. Cum era America în secolele 18-19, aşa suntem noi acum în privinţa a ceea ce se întâmplă pe internet, începând cu anii 90 şi continuând cu perioada inteligenţei artificiale. Nu prea avem reguli, nu prea avem nimic reglementat, nu ştim impactul”, a declarat rectorul UPT, Florin Drăgan, la Maratonul Profit.ro "Şcoala după ChatGPT".

”M-aștept ca profesorul să îi pună niște întrebări ca să vadă partea de moralitate”

Rectorul a completat că, în acest context, sunt „foarte importante” familia şi şcoala, dar că oricine „face o greşeală”, nu se ştie care este impactul asupra copilului/tânărului care se dezvoltă, atunci când ajunge la universitate.

„S-ar putea să-i fie destul de greu, dar acel tânăr trebuie să înţeleagă de ce nu e bine ca o temă să fie generată de inteligenţa artificială şi m-aştept ca profesorul să îi pună nişte întrebări ca să vadă partea de moralitate a acelei testări, să zicem. Acestea sunt lucruri cu care ei ar trebui să vină deja în universitate. Dacă nu acoperim asta, pentru că, fiind în Vestul Sălbatic, care scoate pistolul primul îl omoară pe celălalt, pentru că aşa e, cumva, şi cu impactul reclamelor asupra lor şi cu această gratificare rapidă, aşteptarea aceasta, lucrurile nu sunt foarte clar reglementate şi atunci apar problemele. În SUA, orice tehnologie se dezvoltă fără să apară reglementări. De ce? Ca să rupi tot, ca să mergi foarte repede. Europa vine cu reglementări. Ne deranjează asta pentru că noi vrem libertate. Problema e că ne dezvoltăm mai încet şi aici apar problemele”, a mai spus Drăgan.