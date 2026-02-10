37,25% au învăţat despre utilizarea sigură a inteligenţei artificiale exclusiv din online şi de pe reţelele sociale, arată un sondaj realizat de World Vision România.

Chestionarul a fost aplicat unui număr de 604 elevi, majoritatea liceeni. Deşi sondajul nu este reprezentativ la nivel naţional, acesta „oferă un semnal important" privind modul în care adolescenţii din România folosesc inteligenţa artificială şi navighează în mediul digital, precizează sursa citată. Studiul a fost făcut public în contextul Zilei Siguranţei pe Internet.

Potrivit datelor obţinute, 62,42% dintre adolescenţi folosesc inteligenţa artificială des sau uneori pentru teme sau proiecte şcolare, în timp ce 54,64% afirmă că profesorii discută rar sau deloc despre AI la şcoală.

Adolescenţii folosesc AI pentru teme şi proiecte

„În lipsa unei strategii privind folosirea responsabilă a AI în şcoală, elevii caută informaţii în online sau pe reţelele sociale, unde informaţia nu este structurată, validată sau adaptată vârstei copiilor. Peste 37% dintre adolescenţi indică internetul şi social media drept sursa exclusivă din care au învăţat să folosească AI în siguranţă, iar 24,01% spun că nu au primit informaţii despre acest subiect. Această combinaţie între utilizare frecventă şi ghidaj redus mută responsabilitatea pentru siguranţă aproape exclusiv asupra copiilor", arată comunicatul.

World Vision România organizează miercuri, de la ora 17:00, un webinar live pe Instagram (@worldvisionro), intitulat „Ai nevoie de AI?", un dialog deschis adresat adolescenţilor, care îşi propune să ofere informaţii esenţiale despre beneficiile şi riscurile inteligenţei artificiale. Vor fi abordate teme precum impactul asupra educaţiei şi sănătăţii mintale, identificarea dezinformării şi protejarea datelor personale, alături de invitatul Gabriela Dumitriu, psihoterapeut.

Conform studiului, 76,66% dintre respondenţi declară că sunt destul de mult (55,30%) sau foarte mult (21,36%) familiarizaţi cu AI. Aproape toţi adolescenţii chestionaţi (99%) folosesc aplicaţii sau platforme care integrează AI cel puţin ocazional, iar 22,52% le utilizează zilnic.

Totodată, 54,64% afirmă că profesorii discută rar (41,23%) sau deloc (13,41%) despre inteligenţa artificială în mediul şcolar. În acelaşi timp, 82,11% declară că li s-a întâmplat să folosească AI pentru realizarea unei teme fără a înţelege complet răspunsul oferit (11,09% des, 34,60% uneori, 36,42% rareori).

Lipsa regulilor clare mută responsabilitatea asupra elevilor

„În lipsa unor reguli clare şi a unor discuţii aplicate despre AI în şcoală, elevii învaţă prin încercare şi eroare, nu prin educaţie ghidată. Internetul şi social media sunt cel mai frecvent indicate ca sursă exclusivă de educaţie privind utilizarea sigură a AI (37,25%), în timp ce 24,01% spun că nu au primit informaţii despre acest subiect din nicio parte. Această mutare a educaţiei digitale în spaţiul online îi lasă pe copii să navigheze riscurile fără repere clare şi fără validare din partea adulţilor", se mai arată în comunicat.

De asemenea, 80,96% dintre respondenţi afirmă că au întâlnit online conţinut fals (texte, imagini sau videoclipuri) creat cu ajutorul inteligenţei artificiale. Deşi doar 21,03% verifică întotdeauna informaţiile generate de AI folosind alte surse, iar 11,59% nu le verifică niciodată, 82,95% dintre adolescenţi consideră că pot recunoaşte conţinutul creat cu AI.

În ceea ce priveşte introducerea de informaţii personale în aplicaţiile de inteligenţă artificială (nume complet, şcoală, fotografii, adresă), 46,69% spun că nu fac acest lucru niciodată, însă 48,35% declară că procedează astfel rareori, uneori sau des (26,66% rareori, 14,74% uneori, 6,95% des), iar 4,97% nu sunt siguri.

Totodată, 70,53% dintre respondenţi afirmă că sunt conştienţi, destul de mult (46,36%) sau foarte mult (24,17%), de faptul că aplicaţiile AI pot salva şi analiza informaţiile introduse.

Pentru unii adolescenţi, inteligenţa artificială poate deveni un spaţiu de sprijin emoţional, mai ales în situaţiile în care relaţiile de suport cu adulţii sunt insuficiente. Astfel, 39,24% declară că folosesc uneori (26,16%) sau des (13,08%) AI pentru sfaturi legate de emoţii, stres sau probleme personale, în timp ce 33,11% afirmă că nu apelează niciodată la acest tip de suport.

Adolescenţii consultă AI pentru probleme personale

Atunci când se confruntă cu o problemă personală, 39,40% dintre adolescenţi cer ajutor mai întâi părinţilor sau familiei, 14,07% spun că nu vorbesc cu nimeni, iar 4,30% indică inteligenţa artificială sau aplicaţiile digitale.

World Vision România susţine următoarele măsuri: strategie pentru folosirea AI în mod responsabil în şcoli, cu ghiduri clare pentru profesori şi elevi; educaţie media şi formare a competenţelor despre AI în şcoală, cu accent pe verificarea informaţiilor, dezinformare şi protecţia datelor, dezvoltarea gândirii critice şi a obiceiurilor de verificare a conţinutului, în special în social media; formarea profesorilor pentru a integra AI şi educaţie digitală în predare; sprijin pentru părinţi (şcoala părinţilor, ghiduri); sancţiuni pentru reţelele sociale pentru neaplicarea legislaţiei şi regulamentelor europene şi naţionale.