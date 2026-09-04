Participarea elevilor la slujba de "Te Deum" pentru binecuvântarea începutului de an şcolar, oficiată în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, este posibilă doar cu respectarea caracterului facultativ al acţiunii şi a libertăţii de conştiinţă, a precizat, vineri, ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian, potrivit Agerpres.

Ministrul a reacţionat după ce Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj a transmis unităţilor de învăţământ din judeţ o adresă referitoare la participarea unor elevi la slujba de "Te Deum" organizată cu ocazia începerii noului an şcolar.

Potrivit ministrului, din informaţiile făcute publice de Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj rezultă că participarea la slujba de binecuvântare a începutului de an şcolar este facultativă şi nu reprezintă o obligaţie pentru elevi.

”Participarea la această slujbă de binecuvântare a începutului de an este facultativă, nu obligatorie”

"În legătură cu adresa transmisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, privind participarea unor elevi la slujba de 'Te Deum' pentru binecuvântarea începutului de an şcolar oficiată în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, participarea elevilor la un astfel de eveniment se poate face numai cu respectarea caracterului facultativ al unei asemenea acţiuni şi cu respectarea libertăţii de conştiinţă. Din informaţiile transmise public de Inpectoratul Şcolar Judeţean Cluj, participarea la această slujbă de binecuvântare a începutului de an este facultativă, nu obligatorie. Totuşi, formularea din adresa transmisă anterior de IŞJ Cluj unităţilor şcolare din judeţ generează impresia unei obligaţii şi consider că formularea ei trebuia să fie clară în privinţa caracterului facultativ al participării la acest eveniment", a declarat ministrul Educaţiei şi Cercetării.

Poziţia ministrului a fost exprimată în contextul discuţiilor privind participarea elevilor la evenimente religioase organizate sau promovate în legătură cu începutul anului şcolar.