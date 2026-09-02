Aysha trăiește în Ginostra, un mic sat pescăresc de pe insula italiană Stromboli. Din 10 septembrie, când începe noul an școlar, va fi singura elevă din clasă și va avea la dispoziție o sală de curs doar pentru ea, scrie Daily Mail.

Ginostra este atât de izolată încât localnicii au ajuns să o numească „insula din interiorul insulei”. Nu există drumuri care să lege așezarea de restul insulei Stromboli, iar singura modalitate de a ajunge acolo este cu barca.

Marea agitată face ca satul să rămână frecvent complet izolat de lumea exterioară. Comunitatea are în prezent aproximativ 40 de locuitori.

Satul a avut cândva propria școală primară, însă aceasta și-a închis porțile în urmă cu două decenii, pe fondul scăderii populației.

O școală redeschisă pentru un singur copil

Acum, autoritățile locale au decis să redeschidă școala, după ce părinții Ayshei au avertizat că, în lipsa unei instituții de învățământ pe insulă, ar fi fost nevoiți să plece.

Alternativa pentru fetiță ar fi fost o școală din Lipari, cea mai mare insulă din arhipelagul Eolian.

Părinții ei, Monica Abbate și Raffa Bazine, spun însă că nu vor să părăsească Ginostra și că fiica lor este fericită chiar dacă va fi singura elevă din școală.

Sala de clasă se află chiar în umbra vulcanului Stromboli, cunoscut pentru erupțiile sale aproape constante.

„Iubim acest mic paradis, natura, marea, chiar și vulcanul care se înalță deasupra caselor noastre. Nu vrem să fim nevoiți să plecăm”, a declarat tatăl fetiței pentru publicația italiană Ansa.

„Ea petrece timp cu copii de vârsta ei care rămân aici luni întregi și a învățat câteva cuvinte în germană de la copiii vecinilor, care vin în vacanță la Ginostra. Este un copil fericit”, au explicat părinții.

Noua școală va avea o singură sală de clasă și își va deschide porțile pe 10 septembrie, într-o clădire deținută de parohia locală a Bisericii Catolice.

Primarul satului, Riccardo Gullo, consideră redeschiderea școlii un gest important pentru comunitatea izolată.

„Un semn de solidaritate pentru această comunitate izolată”, a declarat edilul.

Educația trebuie să rămână „un drept fundamental”, inclusiv pentru oamenii care locuiesc în zone îndepărtate, a adăugat acesta.

Nu este primul copil cu o școală doar pentru el

Aysha nu este primul copil care beneficiază de o educație individuală într-o școală proprie.

Aron Anderson, care are acum aproximativ 20 de ani, a fost singurul elev al ceea ce este considerată una dintre cele mai izolate școli primare din Marea Britanie.

În copilărie, el a învățat la Skerries Community School, pe mica insulă scoțiană Out Skerries.