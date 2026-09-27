Cristina şi Claudiu au evoluat împreună în barca de la proba de Mix8+, iar la încheierea probei s-a petrecut momentul neaşteptat şi emoţionant, scrie News.ro.
Un canotor român și-a cerut în căsătorie colega de barcă, la finalul cursei de la World Rowing Shanghai Sprints | VIDEO
Canotorul Claudiu Neamţu a cerut-o în căsătorie pe colega sa Cristina Drugă, duminică dimineaţă, după finalele de la World Rowing Shanghai Sprints.
Pe ponton, Claudiu a îngenucheat într-un picior şi i-a oferit inelul Cristinei, în aplauzele celorlalţi colegi canotori. Cristina şi Claudiu au 24 de ani şi formează un cuplu din 2019.
„Să fiți fericiți împreună!”
Federaţia Română de Canotaj a postat pe pagina de Facebook momentul cererii în căsătorie.
„Ultima zi a World Rowing Shanghai Sprints a venit cu o surpriză frumoasă. Imediat după finala probei de Mix8+, Claudiu Neamțu a cerut-o în căsătorie pe Cristina Drugă. Un moment neașteptat și emoționant, care a încheiat într-un mod cu totul special competiția de la Shanghai. Felicitări, Cristina și Claudiu! Să fiți fericiți împreună!”, le-a transmis federația celor doi sportivi.
„Ultima zi a World Rowing Shanghai Sprints a venit cu o surpriză frumoasă. Imediat după finala probei de Mix8+, Claudiu Neamțu a cerut-o în căsătorie pe Cristina Drugă. Un moment neașteptat și emoționant, care a încheiat într-un mod cu totul special competiția de la Shanghai. Felicitări, Cristina și Claudiu! Să fiți fericiți împreună!”, le-a transmis federația celor doi sportivi.
Sursa: News.ro
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