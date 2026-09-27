Un canotor român și-a cerut în căsătorie colega de barcă, la finalul cursei de la World Rowing Shanghai Sprints | VIDEO

Cristina şi Claudiu au evoluat împreună în barca de la proba de Mix8+, iar la încheierea probei s-a petrecut momentul neaşteptat şi emoţionant , scrie News.ro.

Pe ponton, Claudiu a îngenucheat într-un picior şi i-a oferit inelul Cristinei, în aplauzele celorlalţi colegi canotori. Cristina şi Claudiu au 24 de ani şi formează un cuplu din 2019.

„Să fiți fericiți împreună!”

Federaţia Română de Canotaj a postat pe pagina de Facebook momentul cererii în căsătorie.

„Ultima zi a World Rowing Shanghai Sprints a venit cu o surpriză frumoasă. Imediat după finala probei de Mix8+, Claudiu Neamțu a cerut-o în căsătorie pe Cristina Drugă. Un moment neașteptat și emoționant, care a încheiat într-un mod cu totul special competiția de la Shanghai. Felicitări, Cristina și Claudiu! Să fiți fericiți împreună!”, le-a transmis federația celor doi sportivi.