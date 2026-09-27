Un canotor român și-a cerut în căsătorie colega de barcă, la finalul cursei de la World Rowing Shanghai Sprints | VIDEO

Stiri Sport
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Canotorul Claudiu Neamţu a cerut-o în căsătorie pe colega sa Cristina Drugă, duminică dimineaţă, după finalele de la World Rowing Shanghai Sprints.

autor
Cristian Anton

Cristina şi Claudiu au evoluat împreună în barca de la proba de Mix8+, iar la încheierea probei s-a petrecut momentul neaşteptat şi emoţionant, scrie News.ro.

Pe ponton, Claudiu a îngenucheat într-un picior şi i-a oferit inelul Cristinei, în aplauzele celorlalţi colegi canotori. Cristina şi Claudiu au 24 de ani şi formează un cuplu din 2019.

„Să fiți fericiți împreună!”

Federaţia Română de Canotaj a postat pe pagina de Facebook momentul cererii în căsătorie

Ultima zi a World Rowing Shanghai Sprints a venit cu o surpriză frumoasă. Imediat după finala probei de Mix8+, Claudiu Neamțu a cerut-o în căsătorie pe Cristina Drugă. Un moment neașteptat și emoționant, care a încheiat într-un mod cu totul special competiția de la Shanghai. Felicitări, Cristina și Claudiu! Să fiți fericiți împreună!”, le-a transmis federația celor doi sportivi.

Ultima zi a World Rowing Shanghai Sprints a venit cu o surpriză frumoasă. Imediat după finala probei de Mix8+, Claudiu Neamțu a cerut-o în căsătorie pe Cristina Drugă. Un moment neașteptat și emoționant, care a încheiat într-un mod cu totul special competiția de la Shanghai. Felicitări, Cristina și Claudiu! Să fiți fericiți împreună!”, le-a transmis federația celor doi sportivi.

Moment emoționant pe un stadion din Botoșani. Un fotbalist și-a cerut iubita în căsătorie chiar înaintea meciului

Sursa: News.ro

Etichete: cerere in casatorie, lotul de canotaj al romaniei, Shanghai,

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