Ministerul Educației anunță o schimbare în școli, cu două săptămâni înainte de începerea noului an. Se reorganizează clasele

Ministerul Educației anunuță o nouă schimbare cu doar două săptămâni înainte de noul an școlar. Astfel, instituția condusă de Daniel David modifică limitele pentru numărul de copii dintr-o clasă.

Decizia de a modifica limitele minime și maxime pentru numărul de copii la clasă vine după ce ministerul a decis reorganizarea a 507 școli și licee, dar și creșterea normei didactice, se arată pe site-ul instituției.

„Ministrul Daniel David a declarat în repetate rânduri că, deși înțelege condițiile de criză, limitele minime și maxime ale claselor se pot stabili doar pe baza principiului raționalității, înțelegând prin acest lucru că nu ieșim din anumite repere europene/internaționale sau practici naționale recente”, a transmis Ministerul Educației.

În ceea ce privește numărul de elevi din fiecare clasă, ministerul transmite că „limitele minime pot fi scăzute cu 2, iar cele maxime crescute cu cel mult 4 (cu acordul inspectoratului școlar județean). Ministerul nu va încuraja creșteri maximale, iar reducerea efectivelor la clase în funcție de numărul de copii cu cerințe educaționale speciale a rămas în vigoare”.

Ca excepții, limitele minime pot fi scăzute cu 2, iar cele maxime crescute fără limită, cu acordul ministerului. Asta înseamnă că, odată cu noile măsuri de criză prin, adoptate prin Legea 141/2025, clasele din ciclul primar vor avea minim 12 elevi și maxim 24, cele din ciclul gimnazial minim 12 și maxim 28, iar cele de liceu minim 16 sau maxim 30.

Asta înseamnă că majoritatea claselor din România care se încadrau între limitele anterioare se vor încadra și în noile limite, explică ministerul.

„Într-adevăr, acest demers de modificare a limitelor minime și maxime pentru numărul de copii în clasă a afectat mai ales clasele cu 8 sau 9 copii (adică aproximativ 0.5% din totalul claselor de învățământ primar și gimnazial din anul școlar 2024 - 2025) și, în mai mică măsură, unele clase la nivel de liceu. De asemenea, în anul școlar 2024 - 2025 au funcționat la nivel național, în clasa a VIII-a, 12 clase cu 1 elev, 26 de clase cu 2 elevi, 52 de clase cu 3 elevi, 64 de clase cu 4 elevi, 84 de clase cu 5 elevi, 92 de clase cu 6 elevi și 107 clase cu 7 elevi, model care va fi reorganizat la rândul său”, transmite instituția condusă de Daniel David.

