Program de peste 200 de milioane de lei pentru alfabetizarea funcțională a elevilor. Profesorii sunt însă reticenți

17-09-2025 | 19:48
În următorii doi ani, peste 200 de milioane de lei, majoritatea din fonduri europene, vor fi investiți pentru a reduce analfabetismul funcțional în rândul elevilor de școală primară și gimnaziu.

Adriana Stere

Aproximativ 15.000 de copii din zone cu rezultate slabe la evaluările naționale vor primi sprijin suplimentar de la profesori plătiți în plus. Potrivit ministrului Educației, acest proiect va completa cele două ore de activități remediale introduse recent.

Un program de recuperare pentru elevi

Prima etapă a proiectului de alfabetizare funcțională va consta în testarea elevilor din clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a, din zonele cu performanțe scăzute la testările de masă. Vor fi selectate școli cu mulți elevi care știu să scrie și să citească, dar nu înțeleg sensul textelor. Fiecare școală participantă ar putea primi peste un milion de lei dacă îndeplinește condițiile de personal și spațiu. Elevii vor face câte șase ore de pregătire săptămânal, în afara programului școlar.

Corespondent PROTV: 37.500 de cadre didactice se vor ocupa de elevi din 176 de școli. Sunt de două ori și jumătate mai mulți profesori decât copii, pentru că alfabetizarea funcțională presupune un efort specializat pe fiecare materie. Copiii vor fi asistați ca să înțeleagă informațiile și să le folosească apoi în viața reală la matematică, lectură, științe, educație civică și educație digitală. Vor recupera informațiile și vor fi îndrumați să le folosească în viața reală.”

Singura problemă a proiectului, cu un buget total de 207 milioane de lei, este numărul mic de directori dispuși să se ocupe de partea de organizare, dar și reticența profesorilor de a munci suplimentar.

Liviu Pavel, directorul Școlii 136: „Din aceste proiecte câștigă toată lumea. Elevii câștigă sprijin real, atât la școală, cât și în dotările care sunt pentru a veni la școală. Câștigă profesorii..”.

Reporter: Au vrut să muncească în plus?

Liviu Pavel, directorul Școlii 136: „N-a fost simplu. La început a existat și aici o rezistență. Au avut finanțare pentru perioada în care au susținut programele de sprijin la limba română, la matematică.”

Școala din Ferentari, condusă de Liviu Pavel, a fost selectată în patru proiecte cu fonduri europene. Mai multe clase au fost modernizate, iar elevii au primit haine, ghiozdane și rechizite. Fondurile au fost justificate inclusiv prin rezultatele îmbunătățite ale elevilor.

Gabriela Noveanu, cercetător ISE: „La finalul acestui an școlar în care noi am intervenit, măsurăm și eficiența formării, pentru că trebuie să avem, la capăt de drum, o idee - a funcționat sau nu?”

Toți copiii cuprinși în program vor fi testați din nou la finalul proiectului. Școlile în care performanța stagnează nu vor mai fi eligibile pentru finanțare.

Sursa: Pro TV

