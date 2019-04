O nouă revoluţie a învăţământului. Clasele se decalează cu an, noi examene naţionale

Ministrul Educaţiei vrea să schimbe radical structura învăţământului primar şi gimnazial. Dispare clasa pregătitoare, aşa că toţi anii de studiu vor fi redenumiţi.

Mai mult decât atât: şcolarii vor avea din clasa a patra, la catedră, pe lângă învăţător, şi alţi profesori. Iar din clasa a şaptea ar urma să fie asistaţi, de consilieri de carieră. În ciclul primar, elevii ar trebui să dea două evaluări naţionale.

''Este un teren alunecos''- avertizează specialiştii în psihologia copilului, care consideră că aceste testări pot fi un antrenament, dar şi o uriaşă sursă de stres.

Toate clasele se decalează cu un an

Din toamna viitoare, grupa mare de la grădiniţă devine parte a învăţământului obligatoriu, şi toţi copiii de peste 5 ani vor fi chemaţi automat la înscriere. Propunerea Ecaterinei Andronescu este ca în următorul an aceştia să înceapă direct clasa întâi, aşa cum va fi redenumită "clasa zero".

„Clasa zero... ceea ce mi se pare absolut de neacceptat! Din start reflecta o imagine extrem de negativă şi în mintea copilului... cum să fii în clasa zero?!? Este absolut greşit!”, spune ministrul Ecaterina Andronescu.

Aşadar, totul se decalează cu un an. Din clasa I urmează trei ani în care şcolarii sunt coordonaţi de un profesor de învăţământ primar- un nume nou pentru actualul învăţător. Din clasa a patra vin la catedră şi profesori pentru gimnaziu. La finalul clasei a şasea, dascălii de şcoală primară îşi încheie misiunea.

Două noi examene naţionale

Eficienţa lor la clasă va fi măsurată în două evaluări cu subiect unic pe ţara, pe care le-ar da şcolarii.

În prezent, elevii de clasa a doua au un test în luna mai. Potrivit proiectului ministrului Educaţiei, am avea o evaluare naţională în clasa a III-a, care să arate nu doar ce ştiu copiii, ci şi cum s-au adaptat la mediul şcolar. Acum, avem încă un test în clasa a patra, pentru a vedea cu ce bagaj pleacă şcolarii în gimnaziu. Se muta aici în clasa a VI-a, tot sub formă de evaluare naţională.

Mădălina Constantin, psihoterapeut: „Cei care pregătesc aceste programe ar trebui să aibă o bază solidă de cunoştinţe de psihologia copilului. Pot apărea sentimente de teamă de eşec, de oboseală fizică şi psihică, pentru că din păcate în România educaţia se bazează pe competiţie şi compararea rezultatelor. „

În clasa a şaptea, prima de gimnaziu, intra în schemă consilierii de carieră. Scopul acestora e să asiste copilul în a-şi descoperi vocaţia. Acest psiholog-sfatuitor ar trebui să îndrume elevii spre cariere care li se potrivesc iar opinia lui ar putea conta, atunci când elevul îşi alege liceul. Adică în clasa a IX-a, după evaluarea naţională.

Ministrul Educaţiei mai vrea ca cei care iau note mici să facă un an suplimentar de pregătire, în loc să meargă automat la liceu. Ecaterina Andronescu a subliniat că aşteaptă opinii din partea profesorilor, dar şi a părinţilor.

