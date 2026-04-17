Sindicatele susţin că aceste măsuri ar eroda drepturile lucrătorilor, ar accentua nesiguranţa locurilor de muncă, ar facilita externalizarea şi ar limita plata orelor suplimentare, potrivit Reuters.

Guvernul minoritar de centru-dreapta a aprobat în septembrie un proiect de lege pentru modificarea Codului muncii, cu scopul de a combate productivitatea scăzută din punct de vedere structural.

Însă acest lucru a declanşat, în decembrie, prima grevă generală din ţară din ultimii peste zece ani, sindicatele acuzând guvernul că se aliază cu angajatorii pentru a le încălca drepturile lucrătorilor cu salarii mici, care se confruntă cu creşterea costului vieţii.

Cel mai mare sindicat din Portugalia, CGTP, a declarat că „zeci de mii” de persoane au ocupat bulevardul principal al capitalei, în timp ce poliţia nu a oferit nicio estimare privind numărul demonstranţilor.

Ines Branco, o vânzătoare în vârstă de 33 de ani, a afirmat că reformele vor afecta lucrătorii „în toate privinţele” – de la facilitarea concedierii personalului până la reducerea timpului dedicat vieţii de familie.

Ea a adăugat că niciuna dintre modificări nu va îmbunătăţi viaţa lucrătorilor.

„Pe fondul creşterii costului vieţii, lucrătorii lucrează 40 de ore pe săptămână şi tot nu îşi pot plăti facturile la sfârşitul lunii, în timp ce companiile înregistrează profituri de milioane. Acest lucru este inacceptabil”, a spus ea.

Proiectul de lege este supus consultărilor obligatorii cu sindicatele şi grupurile de afaceri înainte de a fi prezentat parlamentului, unde partidul de extremă dreapta Chega, cel mai mare partid de opoziţie, a declarat că ar putea să-l susţină.

Deşi guvernul a renunţat la unele măsuri puternic contestate – inclusiv planurile de a uşura concedierile pentru motive întemeiate – sindicatele spun că rămân îngrijorări majore. Acestea includ propuneri de ridicare a limitelor privind externalizarea şi de creare a „băncilor individuale de timp”, care să permită angajaţilor să lucreze până la două ore peste ziua de lucru standard de opt ore fără plata imediată a orelor suplimentare, compensate ulterior în cadrul unui plafon anual de 150 de ore. „Nu am ales guvernul sau deputaţii pentru a fi folosiţi ca sac de box”, a declarat Vanessa Teixeira, 45 de ani, profesoară de şcoală primară.

Portugalia se numără printre cele mai sărace ţări din Europa de Vest, datele oficiale arătând că peste jumătate dintre lucrători câştigă mai puţin de 1.000 de euro (1.180 dolari) pe lună ca salariu brut.

Datele Eurostat situează productivitatea muncii pe oră lucrată în Portugalia la 80,5% din media UE, a cincea cea mai scăzută din bloc.