Monica Anisie: "Tezele ar putea dispărea în anul școlar 2020-2021". Schimbările anunțate de ministrul Educației

Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, vineri, în cadrul emisiunii "Viitor cu Clasă" de pe stirileprotv.ro, că tezele ar putea fi eliminate în anul școlar 2020-2021, iar olimpiadele s-ar putea desfășura online.

"Vom lua măsurile care se impun în funcție de situația creată, etapă cu etapă. Dacă va fi necesar, vom lua măsuri. Exact cum am făcut și în primăvară, când am luat decizia de a elimina tezele pentru că nu exista posibilitatea de a susține aceste examene", a explicat Monica Anisie, întrebată dacă tezele ar putea fi eliminate în anul școlar 2020-2021.

La 8 luni de la momentul în care elevii şi profesorii au trecut la școala online din cauza pandemiei de coronavirus, ministrul Educaţiei anunţă un ordin care prevede normele de desfăşurare a orelor online.

Acest ordin prevede reducerea drastică a materiei, renunţarea la anumite capitole de la diferite materii, adaptarea programei pentru predarea digitală, scurtarea orarului pentru elevi astfel încât să nu mai petreacă multe ore în faţa calculatorului, dar şi predarea multidisciplinară.

Potrivit ministrului, profesorii de limba și literatura romană, respectiv de engleză ar putea de exemplu să predea în tandem, pentru ca elevii să nu mai fie nevoiți să stea atât de multe ore în fața calculatorului.

Strategia de Digitalizare a şcolii romaneşti, pregătită la ministerul Educației

Luni, la ministerul Educaţiei va avea loc o conferinţă care va avea ca subiect prezentarea Strategiei de Digitalizare a şcolii romaneşti. Se anunţă parteneriatele cu specialişti în IT care vor ajuta profesorii să folosească tabletele, internetul, dar și aplicaţii pentru predarea online.

"Pe toată perioada vacanței de vară, am desfășurat programe de formare pentru profesori pentru a preda online. În prezent, se lucrează pentru adaptarea programei la învățământul online. Nu s-a luat încă o decizie, dar vom ieși să spunem cum anume se va desfășura predarea și evaluarea în online", a precizat Anisie.

Biblioteca Virtuală, dar şi platforma E-learning ar putea fi gata în luna noiembrie. Ministrul Educaţiei a acceptat ajutorul lui Rareş Voicu, preşedintele consiliului naţional al elevilor de a ajuta instituţia să implementeze proiectele.

"Din 2011, în legea Educației, este prevăzut să se realizeze Biblioteca Virtuală. Deja ne aflăm la momentul la care s-au evaluat ofertele, pentru că au fost contestații. Pe baza hotărârii CNSC, termenul limită este 18 noiembrie. Până atunci, trebuie să facem lucrul acesta. Ministerul Educației s-a mișcat în 2020, față de anii trecuți. Îl invit pe Rareș să vină alături de ME și să realizăm împreună Biblioteca Virtuală și platforma E-learning", a precizat Monica Anisie.

Când vor ajunge de fapt tabletele la elevi



Cele 250.000 de tablete promise de autorităţi ar putea ajunge la elevi până la finalul lunii decembrie, a anunţat Anisie în cadrul emisiunii online "Viitor cu Clasă".

Anisie a explicat cum a decurs proiectul privind achiziția celor 250.000 de tablete pentru elevii care nu dețineau niciun echipament electronic.

"Banii pentru cele 250.000 de tablete au fost alocați în funcție de cifrele furnizate de inspectoratele școlare, după ce am făcut o interogare în luna martie. Achiziția nu este finalizată pentru etapa a III-a. Mai avem două loturi pentru care acum se licitează. Am prevăzut și pentru București și pentru celelalte județe necesarul pe care inspectoratele școlare le-au primit de la școli. Școlile atât au cerut la acel moment", a precizat ministrul.

Legat de faptul că, la nivel național, au ajuns doar 26.000 din cele 250.000 de tablete, Anisie a precizat: "Pe 25 septembrie, am transmis aceste tablete solicitate. Am aflat întâmplător că aceste tablete nu au fost distribuite. Având în vedere că se anunța posibilitatea intrării în scenariul roșu, am solicitat prefectului o întâlnire. La acea întâlnire, am aflat că aceste tablete nu au fost distribuite. Inspectorii mi-au spus că nici nu știau că au ajuns în depozitul Inspectoratului general. Vor primi tablete și elevii care au solicitat ulterior aceste dispozitive".

Monica Anisie a mai spus că au fost alocați bani pentru achiziția de laptoruri și camere web, care ar urma să fie distribuite unităților de învățământ care solicită acest lucru.

"Prin OUG au fost alocați bani pentru achiziția de produse electronice direct de unitățile de învățământ. Am alocat bani pentru achiziționarea unor stocuri de rezervă la nivelul inspectoratelor școlare. 1700 de laptopuri și 1780 de camere web, pentru a interveni acolo unde va fi nevoie", a mai spus ministrul Educației.