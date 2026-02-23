Multe universități organizează cursuri online pentru viitorii candidați la bacalaureat, iar alte instituții, precum Palatul Copiilor sau căminele culturale, fac sesiuni de pregătire cu prezență fizică.

Elev: „Am făcut meditații într-a opta la română și mate. Da, și într-a șaptea”.

Și Universitarea de Vest primește înscrieri la meditațiile care țin până la sfârșit de iunie, pentru toate disciplinele scrise ale bacalaureatului. La Politehnica din Timișoara se derulează un program similar.

Florin Drăgan, rectorul Universității: „Au de rezolvat o problemă, pot să o pună acolo, profesorul răspunde direct și rezolvă fără să-i coste nimic, poate să fie acasă sau oriunde și poate să și revadă, pentru că acea sesiune rămâne, peste o perioadă de timp”.

​Corespondent PRO TV: „Potrivit ANAF, anul trecut 13.000 de profesori au declarat în 2024 venituri din meditațiile "în sufragerie" în valoare totală de aproape 198 de milioane de lei. Însă părinții care se tem mai mult de meditații decât de toate facturile lunare, ar trebui să dea o simplă căutare online. Sigur găsesc multe variante online, dar și cu prezență fizică în orașe. Ar trebuie să vadă întâi la instituții de stat. Palatul Copiilor din București îi pregătește gratuit pe liceeni pentru bac, de două ori pe săptămână”.

Unele firme care vând pachete de pregătire pentru evaluare națională și bac dau, pe de o parte acces liber la o parte din lecții.

Pe de altă parte, fac gratuit meditații cu elevii sărmani, orfani ori care au părinții bolnavi.

Florin Nicola, administratorul unui site pentru pregătire: „Au acces atât la ședințele de pregătire interactivă, cât și la platforma care conține lecții video, și foarte multe grile, teorie și exerciții pe model de examen. Din 2020, au trecut prin mâinile noastre cam 9400 de elevi”.

Din septembrie, profesorii au primit în norma didactică, două ore în plus pentru activități remediale. Și atunci, arhiepiscopiile le-au cerut preoților să facă, în parohii, pregătire suplimentară cu elevii din comunitate. Pe mai multe conturi de pe rețelele sociale, profesori voluntari, ca Profademate sau Florentin-Profuderomana, îi susțin pe viitorii candidați, cu lecții deschise accesibile oricui.